Staatspreis geht in die finale Phase

Der Staatspreis Innovative Schulen, der alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) gemeinsam vergeben wird, geht in die finale Runde. Der Wettbewerb prämiert Schulen, die im Bereich der Schulentwicklung innovative Konzepte entwickeln und umsetzen. In einem mehrstufigen Juryprozess werden die Einreichungen bewertet. Diesmal nahmen insgesamt 138 Schulen teil, davon schafften es 38 in die zweite Runde.

Die besten Zehn der zweiten Runde werden in den kommenden Wochen von einer hochkarätigen Hauptjury begutachtet. Der Staatspreis ist mit 100.000 Euro dotiert. Unter diesen letzten zehn Finalisten ist das Schulzentrum Ybbs mit Direktorin Gerlinde Weinstabl mittendrin statt nur dabei und kämpft um den Sieg und das hoch dotierte Preisgeld.