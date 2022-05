Ybbs & Pöchlarn: Diebe hatten wieder nur Hochprozentiges im Visier

Werbung

Ende April hatten zwei bislang unbekannte Täter in einem Supermarkt in Ybbs nur hochprozentige Getränke im Visier. Sie packten die Getränke in den Einkaufswagen und versuchten diesen, ohne zu bezahlen, aus dem Geschäft zu bringen. Als eine Mitarbeiterin der Filiale die Verfolgung aufnahm, flüchteten die Täter.

Ähnliches passierte am Mittwoch in einem Supermarkt in Pöchlarn. Einer der beiden Täter packten dabei hochpreisigen Alkohol in zwei Stofftaschen und wollten durch den Kassenbereich das Geschäft verlassen. Ein zweiter Täter packte unterdessen unterschiedliche Waren in einen Einkaufswagen. Als die Täter von einer Angestellten zur Sprache gestellt wurden ergriffen sie die Flucht und fuhren in einem schwarzen Ford mit rumänischen Kennzeichen davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter flüchten.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.