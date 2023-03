„Leonhofen“ holt Landessieg

Der Tag der Landjugend gehört für alle Mitglieder aus dem Bundesland zum Highlight des Jahres. So fand in diesem Jahr das Fest vergangenen Samstag in Wieselburg statt und begrüßte rund 3.000 Mitglieder aus jedem Sprengel und jeder Gemeinde aus Niederösterreich. Wie jedes Jahr stand auch die Prämierung des Projektmarathons im Vordergrund. Großer Sieger der diesjährigen Auszeichnung war die Landjugend „Leonhofen“ aus St. Leonhard und Ruprechtshofen. Unter dem Motto „Leonhofner Panoramablick − egal ob Nord, Süd, Ost oder West, der schönste Ausblick im Melktal steht fest“ baute der Landjugendsprengel eine Aussichtsplattform über das Melktal.

Ein weiterer großer Fixpunkt am Tag der Landjugend ist der Rückblick auf das vergangene Jahr. „Ich bin sicher, dass unsere Hilfsaktion ‚blau-gelb hilft blau-gelb‘ für die Ukraine und die Spendenübergabe an das Ö3 Weihnachtswunder die Highlights des Jahres sind“, sagt Johannes Baumgartner, bisheriger Landesleiter. Auch die Gründung von insgesamt 15 neuen Sprengeln war für Baumgartner etwas Außergewöhnliches.

Baumgartner übergab im Rahmen des Tages der Landjugend nun nach zwei Jahren Amtszeit als Landesleiter in Wieselburg die Leitung an seinen Nachfolger Markus Höhlmüller aus dem Bezirk Scheibbs. Anja Bauer aus dem Bezirk Stockerau bleibt weiterhin Landesleiterin.

Auch zahlreiche Ehrengäste, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Präsident der Landwirtschaftskammer, Johannes Schmuckenschlager, ließen sich die Festlichkeiten am Messegelände in Wieselburg nicht entgehen.

