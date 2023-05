Musikschüler im Bezirk Melk zeigten ihr musikalisches Talent

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Dutzenden Musikschulen im gesamten Land. Insgesamt präsentierten die Musik- und Kunstschulen sowie die Kreativakademien bei rund 170 Veranstaltungen ihr umfangreiches Repertoire.

Ein Ensemble der Musikschule Alpenvorland musiziert im Laden A-nett in Texing. Foto: mkm

Im Bezirk Melk begeisterten sowohl die Musikschule Alpenvorland wie auch der Musikschulverband Donauklang an beiden Tagen mit Solo- und Ensemble-Auftritten in diversen Geschäften und Plätzen, unter anderem in den Gemeinden Ruprechtshofen, Texingtal, Pöchlarn oder Ybbs an der Donau. Verschiedene Ensembleformationen des Gemeindeverbands der Musikschule Yspertal – Südliches Waldviertel spielten am Samstag beim Bauernmarkt (inklusive Pflanzerltauschmarkt und Dorffrühstück) am Hauptplatz in Pöggstall auf – am Tag davor lud die Musikschule zum Instrumentenschnuppern zum Tag der offenen Tür. Ein Solist:innenkonzert unterschiedlicher Instrumental- und Gesangsklassen bot der Gemeindeverband der Musikschule Region Schallaburg am Samstag in Loosdorf.

In den kommenden „regionalen Aktionswochen“ laden die Musikschulen alle Musik- und Kunstinteressierten zum Schnuppern ein. In diesen Wochen können sich Kinder und Eltern über das umfangreiche Angebot informieren.

