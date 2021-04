Das Aus für das Kinderhaus sorgt weiterhin für Diskussionsstoff. Wie berichtet erhält der örtliche Kindergarten wegen Platzmangels einen Zubau , damit fällt Raum für eine Kleinkinderbetreuung weg.

Eltern, die ein Angebot für ihre Kinder unter zweieinhalb Jahren benötigen, sollen künftig das Angebot in der neuen Hofamt Prieler Tagesbetreuung beim Kindergarten annehmen.

Für die Bürgerliste rund um Listenobfrau Christa Kranzl ein Hohn. Sie habe als Landesrätin im Jahr 2002 alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass die Betreuungseinrichtung nach Persenbeug kommt: „Statt die Betreuung weiterhin in Persenbeug zu lassen, müssen unsere Kinder jetzt nach Hofamt Priel fahren. Das ist Steuergeldverschwendung von zumindest 235.000 Euro.“

Sie verweist auch auf eine Bedarfserhebung der Bürgerliste vom vergangenen Dezember, wo zumindest 15 Eltern Interesse an Betreuung bekundet haben, ab zehn Kindern kann eine Gruppe begründet werden. Auch eine engagierte Tagesmutter stehe für die Betreuung laut Kranzl bereit: „Leeb hat sich hier nicht bemüht. Der Bedarf ist gegeben und es wird hier bei den Kindern gespart.“

Leeb betont nochmals, dass der Kindergarten derzeit mehr Platz benötigt. Den betroffenen Eltern will man sämtliche Informationen zu einer Tagesbetreuung in Hofamt Priel zur Verfügung stellen. „Wächst in der Gemeinde der Bedarf, werden wir, etwa im Rahmen der Rathaussanierung, nach räumlichen Möglichkeiten suchen“, verspricht Leeb.

Hinter der Schließung des Kinderhauses ortet Kranzl auch einen Zusammenhang durch das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Leeb und dem Hofamt Prieler ÖVP-Bürgermeister Friedrich Buchberger: „Scheinbar hat das Verwandtschaftsverhältnis gut funktioniert und unsere Kinder müssen deshalb nach Hofamt Priel.“

Buchberger betont, dass es erst vor vier Wochen ein Gespräch mit Leeb bezüglich der Persenbeuger Kinder gegeben hat. „Kranzl soll hier keine Wunschvorstellung fabrizieren. Wir nehmen bei uns Kinder, so lange wir Platz haben.“