Feierlich aufg'spüt: Musikverein Krummnußbaum mit Jubiläumsmarsch

Neben einem kurzen historischen Rückblick durch Obmann Gerald Gruber wurde das Jubiläum vor allem musikalisch gewürdigt. Neben dem Florentiner Marsch standen auch die schöne Ouvertüre „Vivat...!“ sowie die „Italo Pop Classics“ am Programm. Ein Highlight lieferten die Musikanten mit dem Musikerstreik - eine humoristische Szene, in der die Musiker streiken und die Bühne verlassen.

Noch ein Highlight: Kapellmeister Marcel Rauch und Jugendreferentin Marlena Heisler haben einen eigenen „Krummnußbaumer Jubiläumsmarsch“ komponiert, der beim Konzert erstmals aufgeführt wurde. Bürgermeister Bernhard Kerndler bekam die Partitur des Marsches überreicht. „Ich bin sicher, am neuen Gemeindeamt findet sich ein schöner Platz dafür“, meinte der Kapellmeister.

Ehre wem Ehre gebührt, dachten sich einige Musikanten und überraschten die am längsten in ihrer Funktion wirkenden Vorstandsmitglieder mit Auszeichnungen. Doris Nurscher wurde für ihre langjährige Mitwirkung in verschiedenen Vorstandsfunktionen ein Ehrenzeichen überreicht. Rund 20 Jahre sind Klaus Faltner und Rudolf Wazlawek zuverlässig als Rechnungsprüfer tätig. Beide bekamen ebenfalls ein Ehrenzeichen für besondere Verdienste. Claudia Rauch (Jugendreferentin-Stellvertreter) und Benjamin Schadner (Notenarchivar) bekamen für ihre Vorstandstätigkeit die Ehrennadel in Bronze verliehen. Die Ehrennadel in Silber überreichte Bezirksobmann Engelbert Jonas an Kassier Markus Graf, Trachtenarchivarin Daniela Paireder, Obmann Gerald Gruber und an den früheren Obmann und nach wie vor aktiven Musiker Franz Schneider (1992 – 2003).