Mann prellte Staat um 100.000€ - Task Force ist Betrug auf der Spur

Es war ein 57-jähriger Mann aus Bulgarien, der der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 2011 vortäuschte, seinen Lebensmittelpunkt in Österreich zu haben. Zwar lehnte die PVA nach einer Überprüfung der Umstände den Antrag auf Ausgleichszulage zunächst ab, eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht St. Pölten sprach dem Antragsteller schließlich aber den Anspruch zu. Danach bezog der Mann zehn Jahre die PVA-Ausgleichszulage in der Gesamthöhe von mehr als 100.000 Euro. Als im Jahr 2022 die Tochter des Mannes der PVA mitteilte, dass ihr Vater überwiegend in Bulgarien lebt und dort eine Handelsfirma betreibt, wurde die Task Force Sozialleistungsbetrug im Bezirk Melk (TF Solbe Melk) aktiv. Erhebungen in Bulgarien ergaben, dass der Verdächtige dort eine aufrechte Meldung, mehrere Grundstücke, eine Wohnung und zwei Pkw besitzt.

Um Fälle, wie die des bulgarischen Sozialbetrügers aufzuspüren und die Zusammenarbeit aller mit Sozialleistungsbetrug befassten Stellen noch besser zu verbinden, fand vergangene Woche auf Einladung von Chefinspektor Werner Schießl auf der Bezirkshauptmannschaft Melk ein Vernetzungstreffen statt. Besondere Aufmerksamkeit wird bei der Ermittlungsarbeit dabei auf das Vortäuschen des Lebensmittelpunktes in Österreich gelegt. Täter täuschen mit einem amtlichen Meldezettel ihren ständigen Aufenthalt in Österreich vor, tatsächlich leben sie aber im Ausland und beziehen widerrechtlich Sozialleistungen. Seit der Einführung der TF Solbe im Jänner 2019 konnten alleine in Niederösterreich 1.600 Fälle mit einer Schadenssumme von 18 Millionen Euro geklärt werden.