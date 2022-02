Gottvater-Statue aus Hürm nach 31 Jahren sichergestellt

Unbekannte waren zwischen 10. und 11. Dezember 1990 in eine Kapelle in Seeben eingebrochen und hatten dabei die ca. 60 cm hohe Gottvater-/Dreifaltigkeits-Statue erbeutet. Ermittlungen durch Beamte des damaligen Gendarmeriepostens Lossdorf waren negativ verlaufen.

Die Polizei berichtete nun aber in einer Aussendung am Freitagvormittag: "Von Bediensteten des Bundeskriminalamtes, Referat Kulturgutfahndung, wurde im Sommer 2021 bei der Durchsicht diverser Versteigerungsangebote die angebotene Gottvater-Statue als die im Jahre 1990 in Seeben gestohlene Heiligenfigur erkannt, obwohl das Aussehen leicht verändert war."

Die Ermittlungen seien von Bediensteten des Landeskriminalamts übernommen worden und die Heiligenfigur wurde am 6. Juli 2021 vorläufig sichergestellt.

Die Erhebungen ergaben einen 66-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten als Inhaber der Statue. Diese stammte laut Aussendung der LPD "aus dem Nachlass der Eltern des 66-Jährigen. Wann und vom wenn die Statue erworben wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden."

Der 66-Jährige verzichtete auf die Besitzansprüche und erklärte sich mit der Ausfolgung der Heiligenstatue an den ursprünglichen Besitzer einverstanden.

Am Donnerstag (24. Februar 2022) konnte jetzt die gestohlene Statue Gottvater/Gnadenstuhl nach 31 Jahren an Ortsvorsteher Adalbert Hayden, in Anwesenheit des Pfarrers Mag. Franz-Xaver Hell, übergeben werden.

