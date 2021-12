Tatwaffe Maurerfäustl: Mann schlug Frau den Kopf ein

In den frühen Morgenstunden an einem Sonntag im Mai läutet es bei der Polizeiinspektion Mank. Ein Beamter öffnet die Tür. „Ich habe als erstes nur Blut gesehen“, wird er später vor Gericht sagen. „Blut an den Wänden und Blut am Boden.“ Er folgt der Spur hinunter ins Erdgeschoss, hinaus auf den Parkplatz zu einem Auto. Am Steuer eine schwer verletzte Frau, sie ist noch bei Bewusstsein.

Ihr Lebensgefährte hat ihr mehrmals einen Hammer gegen den Kopf geschlagen, sagt sie ihm noch bevor die Rettung eintrifft. Kurz darauf kommt der Lebensgefährte zur Polizeiinspektion. „Ich möchte mich stellen“, soll er gesagt haben. Sowohl die Frau, als auch der Mann sind keine Unbekannten, die Polizei wurde schon öfter zum Haus der beiden gerufen.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Beschuldigter kann sich an nichts erinnern

Der Mann soll bei der Befragung durch die Polizei Sätze geäußert haben wie „Ich habe nicht gezielt, ich habe einfach hingeschlagen.“ Er soll auch gesagt haben, woher er die Tatwaffe, ein Maurerfäustel, nahm und wo er sie nach der Tat hinlegte. Später vor Gericht wird der Mann sagen, dass ihm die Beamten all diese Worte in den Mund gelegt haben.

Er könne sich an die Tat nicht mehr erinnern. Er sei erst zu sich gekommen, als die Frau blutüberströmt vor ihm stand. Wenn er gesagt hätte, dass er sich nicht erinnern kann, hätten sie das so ins Protokoll geschrieben, wenden die Beamten ein. Sie haben dem Mann seine Aussage außerdem noch einmal vorgelesen und ihn unterschreiben lassen.

Ob diese Behauptung des Angeklagten eine reine Schutzbehauptung ist oder ob er tatsächlich Erinnerungslücken hat, kann der Gerichtspsychiater nicht beurteilen. Durch dessen Art Konflikte zu verdrängen könne es aber sein, dass er die Erinnerung an den Tathergang verdrängt hat.

Mann war zurechnungsfähig

Passiert sein soll folgendes: Als die Frau an jenem Tag erst in der Früh nach Hause kam, erzählte sie ihrem Lebensgefährten, dass sie die Nacht mit einem anderen verbracht hatte. Der Mann hatte davor schon gewusst, dass sie öfter bei dem anderen Mann war. Es gab eine heftige Diskussion. Das Ganze verlagerte sich nach draußen, dort soll er einen ein Kilo schweren Hammer genommen und ihn ihr sechsmal gegen den Kopf geschlagen haben. „Mir wurde plötzlich bewusst, dass man das nicht tut, und ich hörte auf“, sagte der Mann später in der Einvernahme. Er soll dann Küchenrolle geholt und ihr damit das Blut abgetupft haben, weiters soll er ihr noch ihre Brille zum Auto nachgebracht haben.

Laut Gerichtspsychiater war der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, er wusste also, was er tat und konnte sein Verhalten steuern. Ein Gutachten zeigt: Die Frau erlitt einen Schädelbruch, ein Schädelhirntrauma, Einblutungen im Hirnbereich und gebrochene Finger, als sie versuchte, die Angriffe mit den Händen abzuwehren. Sie hat nach wie vor Schmerzen und ist in Therapie. Eine posttraumatische Belastungsstörung wurde diagnostiziert. Die Anwältin der Frau fordert insgesamt 13.000 Euro Schmerzengeld. Der Angeklagte erkennt 8000 Euro an.

Verteidigung sieht Affekthandlung

„Es ist irrelevant, ob sie eine Affäre hatte, irrelevant wie ihre Beziehung war. Fakt ist, dass er den Hammer nahm und sechsmal auf sie eingeschlagen hat“, sagt der Staatsanwalt am Ende des Beweisverfahrens. Für ihn stehen weder versuchter Totschlag noch Rücktritt vom Versuch zur Debatte.

Denn wie Verteidigerin Nabila Erhardt ausführt, geht es bei diesem Prozess nicht darum, ob ihr Mandant freigesprochen wird. Dass er hinter Gitter muss, sei gewiss, das Ausmaß der Strafe sei aber entscheidend. Und die ist für versuchten Totschlag, oder absichtlich schwere Körperverletzung nun einmal niedriger als für versuchten Mord. Für sie sind die Umstände der Tat deswegen eben nicht irrelevant, sondern wichtig, damit die Geschworenen die genaue Situation beurteilen können. Er hätte aus dem Affekt heraus gehandelt und noch öfter zuschlagen können, hörte aber von selbst auf (was ein Milderungsgrund wäre), sagt Erhardt.

Körperverletzung statt Mordversuch

Elisabeth Januschkowetz, die Opfervertreterin der Lebensgefährtin widerspricht vehement: „Wenn jemand einen ein Kilo schweren Hammer nimmt und damit zuschlägt, muss einem klar sein, wie das endet.“ Das Affekt-Argument lässt sie nicht gelten: „Er wusste ja schon länger, dass seine Freundin sich mit dem anderen trifft. Das kann nicht so überraschend gewesen sein, dass das zu einer Affekthandlung führt.“

Schlussendlich entscheiden aber die Geschworenen. Sie sprechen den Mann einstimmig schuldig wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und nicht wegen versuchten Mordes. Sie sind auch einstimmig der Meinung, dass der Mann freiwillig aufhörte, zuzuschlagen. Das Urteil lautet dreieinhalb Jahre Haft. Es ist nicht rechtskräftig. Für Verteidigerin Erhardt ein „sensationelles Ergebnis“. Mildernd wurde gewertet, dass der 69-Jährige keine Vorstrafen hat sowie sein Nachtatverhalten. Erschwerend die besondere Brutalität. Die Tatwaffe wird konfisziert und er muss der Frau 8000 Euro Schmerzengeld zahlen.