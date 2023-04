Sammler aus Leidenschaft in Ruprechtshofen

Am Samstag, 1. April, eröffnet in der Excalibur City die „Terra Technica“ wieder ihre Tore. Das Museum zeigt insgesamt 950 Jukeboxen und 250 Flipper auf einer Fläche von 8.500 Quadratmetern. Zusammengetragen wurden die Exponate von Waldviertler Ronnic Seunig, dem Gründer der Excalibur City, und dem Ruprechtshofener Günter Freinberger. Doch, wer nicht so weit reisen möchte, kann das von Freinberger selbst gegründete „Pindigiland“ in der Marktgemeinde Ruprechtshofen besuchen. „Die Sammlung besteht aus insgesamt 340 Flippern und 70 Musikboxen sowie insgesamt 30.000 Platten, die wir nach 25 Jahren endlich sortiert haben“, erzählt er.

Auf einer Fläche von rund 850 Quadratmetern kommen Nostalgiefans voll auf ihre Kosten. Foto: Pindigiland, Privat

Seine Leidenschaft für das Sammeln von Musikboxen fand Freinberger sehr früh: Mit 15 Jahren kaufte er sich seine erste Musikbox und reparierte diese. „Damals hat sie rund 3.200 Schilling, also umgerechnet knapp 250 Euro, gekostet. Heute hat sie einen Wert von über 6.000 Euro“, sagt er stolz. Zum Flippern ist Freinberger durch das Ministrieren gekommen. „Unser Kirchenwirt hatte im Hinterzimmer zwei Flipper stehen. Ich bin immer vor und nach der Messe spielen gegangen. Zehn Jahre später fand ich heraus, dass man solche Flipper auch kaufen kann“, erzählt der Sammler begeistert. Durch Bekanntschaften, die er mittels seiner Leidenschaft machte, lernte er schnell, die „technischen Zeitzeugen“ aus dem vergangenen Jahrhundert eigenständig zu reparieren und zu restaurieren und begann, sie auch auszustellen. Im Jahr 2004 gründete Freinberger schließlich sein Pindigiland und stellte seine Exponate der Öffentlichkeit zum Anschauen und Ausprobieren zur Verfügung. Und auch heute hat der Kurator und Unternehmer weitere Pläne: Aktuell schreibt er zusammen mit einem Kollegen an einem Buch mit dem Namen „Nicht jede Jukebox ist ein Wurlitzer“, in dem er neben den historischen Fakten über Flipper auch den Zeitgeist, den die Exponate festhalten, beschreibt. „Es wird eine technische und gesellschaftliche Zeitreise“, erzählt Freinberger. „Das Buch hat aktuell 300 Seiten, wir sind aber lange noch nicht fertig“, lacht er. Die Veröffentlichung des Werkes sei frühestens in zwei Jahren geplant.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.