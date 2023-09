B3: Ortschefs und Bürger kämpfen für Tempo 50

Seit 25 Jahren sitzt Klein-Pöchlarns aktueller Bürgermeister Johannes Weiß (SPÖ) im Gemeinderat und genauso lange ist die Temporeduktion entlang der B3 – von Tempo 70 auf 50 km/h Thema. Nun wagt Weiß einen neuerlichen Vorstoß. Anlass dafür ist ein aktueller Gesetzesentwurf von Verkehrsministerin Leonore Gewessler, es Gemeinden zu erleichtern, Tempo 30 zu verordnen. Dies soll aber nur in besonders sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Volksschulen oder Pflegeheimen gelten. Klein-Pöchlarns Ortschef und nunmehriger GVV-Obmann im Bezirk Melk Johannes Weiß möchte gemeinsam mit EU-Abgeordnetem Günther Sidl und Nationalratsabgeordnetem Alois Schroll allerdings die Erweiterung auf alle Bereiche innerhalb der Gemeinde und auch bei anderen Tempolimits erreichen.

Ansinnen wurde immer wieder abgelehnt

Für Weiß ist es aber nicht der erste Vorstoß zur Temporeduktion innerhalb des Ortsgebietes. „Wir haben bereits vor Jahren im Büro der Landeshauptfrau angeklopft, immer wieder wird das Ansinnen abgelehnt“, bedauert der Bürgermeister gegenüber der NÖN.

Aktuell verschärft sich die Situation aber zusätzlich. Laut aktueller Gesetzeslage müsste bei Beibehaltung von Tempo 70 der Schutzweg, welcher direkt in den Freizeitbereich samt Bienenpark führt, entfernt werden. „So wie er aktuell ist, dürfte er nicht mehr bleiben. Wir müssten hier technische Maßnahmen mit Hilfe einer Verkehrsampel setzen“, erklärt Weiß und erinnert dabei aber auch an die Folgen. So würde die Ampel in Richtung des Kreuzungsbereichs im Osten rutschen, massive bauliche Maßnahmen samt Umgestaltung des Parkplatzes und des Busparkplatzes wären die Folge. „Die gesamten Maßnahmen würden sehr viel Geld verschlingen und könnten mit einer Tempo 50-Regelung umgangen werden“, sagt der Bürgermeister.

Um die Argumentation der Gemeinde zu untermauern, wurde jüngst auch ein privater Sachverständiger beauftragt, auf dessen Ergebnis wird aktuell noch gewartet. Zeitgleich werden im Ort auch Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt, die sich für Tempo 50 und die Beibehaltung des Schutzweges aussprechen.

Unterstützung kommt auch aus Marbach

Donauaufwärts in der Nachbargemeinde Marbach kämpft Weiß-Amtskollege Peter Grafeneder (ÖVP) mit einem ähnlichen Problem. Er würde gerne in den Ortsteilen Granz und Krummnußbaum eine Temporeduktion von 70km/h auf 50km/h umsetzen. „Die B3 gehört, so wie sie aktuell ist, überdacht. Beim damaligen Bau war ein komplett anderes Verkehrsaufkommen“, erinnert Grafeneder, der sich mit seinem Anliegen auch an ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger wandte. Grafeneder erinnert auch daran, dass dort, wo 70 verordnet ist, meist schneller gefahren wird. „Es geht bei der möglichen Temporeduktion in diesem Bereich nicht nur um die Verkehrssicherheit, sondern auch um die Lärmbelästigung. Wenn ich mich an unseren Schwerverkehr, der meist um vier Uhr morgens beginnt, erinnere, wäre eine Reduktion alleine deshalb schon sinnvoll“, glaubt Grafeneder.

Im zuständigen Verkehrsministerium betont ein Sprecher, dass der Gesetzesentwurf aktuell „regierungsintern abgestimmt wird.“ Bei einer gemeinsamen Position von ÖVP und Grünen folgt ein genauer Fahrplan für die Behandlung im Parlament samt öffentlicher Begutachtung. Ziel der Novelle ist es, den Gemeinden mehr Spielraum beim Erlassen von Tempolimits zu geben und zwar unabhängig vom konkreten Tempo sowohl auf Gemeinde- als auch auf Landesstraßen. Zwar solle die Zuständigkeit bei Landesstraßen weiterhin bei der Bezirksverwaltungsbehörde liegen, das Verfahren auf Wunsch der Gemeinden aber deutlich vereinfacht werden. Für Klein-Pöchlarn ist dies nach jahrelangem Kampf wohl eine gute Nachricht – wenn die Änderung auch wirklich kommen sollte.