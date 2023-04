Bezirk Melk: So wird am Verkehrsnetz geschraubt

Melk, Ybbs, Mank und auch Persenbeug-Gottsdorf: Verkehrs- und Mobilitätskonzepte zu erstellen, liegt gerade im Trend. Kein Wunder: Das Thema Verkehr polarisiert seit jeher, wird aber durch die Klimakrise aus neuen (kritischeren) Blickwinkeln betrachtet. Fakt ist – und da sind sich die oben genannten Gemeinden jedenfalls einig –, dass man das örtliche Verkehrsnetz verbessern möchte.

Welche Maßnahmen konkret in Melk folgen, werde laut ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann aktuell noch bearbeitet und diskutiert. Im Vorfeld wurde eine Projektsteuerungsgruppe ins Leben gerufen und Messungen durchgeführt. Im Zuge des „World Cafés“ hatte die Bevölkerung auch die Chance, Vorschläge einzubringen. Man befinde sich „mitten in der Erstellung des neuen Mobilitätskonzeptes“, Ende des Frühjahrs soll das Konzept mit der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ein Punkt, den die Melker Grünen dabei behandelt wissen wollen, ist eigentlich eine ihrer alten Forderung: Tempo 30 im Stadtgebiet.

Nach all den Jahren sind die Grünen aber von Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet abgerückt, für Klubsprecher Gabriel Kammerer wäre es zumindest auf den Hauptverkehrsrouten eine „spannende Idee“. Und er hat auch gleich eine mögliche „Teststrecke“ im Visier: den Abschnitt der Wienerstraße zwischen Kirschengraben und Tischlerei. „Seit dort keine Ampel mehr ist, schießen die Autos regelrecht hinunter. Hier wäre es sinnvoll, den ‚30er‘ zu testen, und danach zu evaluieren“, meint er. Vize Kaufmann erinnert daran, dass die Grünen ein Teil der Steuerungsgruppe für das neue Mobilitätskonzept sind: „Der Vorschlag für eine 30er-Zone in diesem Bereich wurde bisher weder im Mobilitätskonzept noch im zuständigen Infrastrukturausschuss, wo sie auch Teil davon sind, gemacht. Daher können wir zu dieser Thematik derzeit keine konkreten Aussagen tätigen“, erklärt Kaufmann. Eine Testphase für „Tempo 30“ steht indes in Persenbeug-Gottsdorf fix auf dem Programm.

Persenbeug-Gottsdorf: Testlauf für Tempo-30-Zone

Den Anstoß für die Maßnahme gab die Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf, die sich grundsätzlich für ein neues Verkehrskonzept stark machte. „Der Beschluss für die Tempo-30-Zone auf Probe fiel bereits im Vorjahr. Ein Datum, wann die Testphase beginnt, gibt es aktuell noch nicht“, erläutert Listen-Obfrau Christa Kranzl. Die „Teststrecke“ steht aber schon fest: Vom Schloss weg bis zur Mozartstraße, der „30er“ soll ein Jahr gelten. „Nach der Evaluierungsphase soll entschieden werden, ob die Tempo-30-Zone ausgeweitet werden soll“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb.

Die Stadt Ybbs feilt schon lange an einem neuen Verkehrskonzept. Anfang Mai soll es – ebenso wie die Pläne für den Neubau des Schulzentrums – aber präsentiert werden. Das Konzept wird von Expertinnen und Experten gemeinsam mit der Stadt erstellt. Im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses hat sich eine Fokusgruppe bereits intensiv mit der Thematik Verkehr auseinandergesetzt, auch diese Erkenntnisse sollen einfließen. Die Meinung der Bürgerinnen und Bürger wollte auch die Stadt Mank wissen: Die Ergebnisse der Umfrage werden am Mittwoch, 3. Mai, im Stadtsaal vorgestellt.

Laserbox zur Raser-Bekämpfung in Pöggstall

Nach Anrainer-Beschwerden im Bereich der Ausfahrt Pöggstall-Süd Richtung Neukirchen wurde man zuletzt in Pöggstall sofort aktiv. „Eine Radarbox wurde aufgestellt, um dieses Manko in den Griff zu bekommen“, sagt ÖVP-Vize Martin Ballwein. ,,Gemeinde und Polizei arbeiten hier Hand in Hand“, betont er gegenüber der NÖN. Als einzige „Problemzone“ sieht Raxendorfs ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger die Ortseinfahrten von Heiligenblut auf L81. Hier schaffen es etliche Autofahrerinnen und -fahrer nicht, rechtzeitig die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer zu vermindern. Stationäre Geschwindigkeitsmessungen und Polizeipräsenz sollen hier Raserinnen und Raser ausbremsen.

Um die Verkehrssicherheit in der Gemeinde Weiten zu heben, wurde in der Schulstraße eine 30 km/h-Beschränkung verordnet. Diese dient vor allem für die Sicherheit der Kinder der Volksschule und des Kindergartens, außerdem befinden sich in diesem Bereich unter anderem vier Wohnhäuser. Wo es vermutlich einige Autolenkerinnen und - lenker gibt, die den Fuß nicht rechtzeitig vom Pedal bekommen, sind die Ortseinfahrten auf der B 216. Hier kontrolliert aber die Polizei oftmals. ÖVP-Bürgermeisterin Ramona Fletzberger erkennt keine nennenswerten Probleme im Weitener Verkehr - ähnlich sieht es Weitens Feuerwehrkommandant Johann Jindra. ,,Die Einsätze in unserem Einsatzbereich, vor allem auf der B 216, sind keinesfalls auf Raser zurückführen, sondern haben großteils andere Ursachen.“

Bei der Ortseinfahrt in Heiligenblut (hier aus Weiten kommend) wird der Fuß oft sehr spät vom Gaspedal genommen. Foto: NÖN, Friedrich Reiner

