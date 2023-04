Freiwillig langsamer fahren? Timm Uthe tut‘s

Die Temporedukion auf den Straßen des Landes wird immer wieder gefordert, jüngst auch von der Initiative „Tempolimit Jetzt“. Timm Uhte braucht dafür keine Entscheidungen von der hohen Politik: Der Manker fährt freiwillig langsamer, Tempo 100 auf der Autobahn und 80 im Freiland. Und das seit rund drei Jahren.

„Es ist anfangs sehr ungewohnt, langsamer zu fahren als andere, aber man gewöhnt sich dran und ist weniger gestresst“, berichtet der Grünen-Mandatar. Seine Motivation: Geringerer Schadstoffausstoß des Motors, höhere Verkehrssicherheit und die Reduktion von Lärm. „Besonders, wenn man ins Ortsgebiet fährt und dort Tempo 30 statt 50 einhält, kann man besser auf Personen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, achten“, betont er. Der „30er“ im Ortsgebiet sei in einigen Teilen Europas, so Uthe, bereits gelebte Praxis: „In Frankreich haben bereits über 200 Städte auf 30 im Ortsgebiet umgestellt. Auch Spanien ist bei dieser Entwicklung Spitzenreiter.“ Auch in Österreich gibt es Städte, die den „30er“ schon umgesetzt haben – etwa Graz.

Die meisten Strecken legt Uhte zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. „Ich habe oft Termine in Wien, da fahre ich mit dem Bus oder dem Zug“, erzählt er. Dass die Umstellung auf das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen, die im ländlichen Raum leben, anfangs eine große Herausforderung bedeutet, streitet der Gemeinderat nicht ab. „Natürlich muss man mehr Zeit einplanen, ich nütze allerdings die Zeit im Zug oft dafür, mich auf meine Termine vorzubereiten“, sagt er.

