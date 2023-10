SZ Ybbs und HLUW Yspertal: Zwei Schulbälle, ein Termin

Das Schulzentrum Ybbs feierte den Schulball in den vergangenen Jahren im Jänner. Dieses Jahr nicht: Heuer fällt der Termin auf Samstag, 7. Oktober. Und ausgerechnet an diesem Tag findet auch der Maturaball der HLUW Yspertal statt.

„Wir haben leider gedacht, dass der Ball der HLUW am 14. Oktober stattfindet, deshalb haben wir den 7. Oktober gewählt. Leider haben wir da den gleichen Termin ausgesucht“, erklärt Direktorin Gerlinde Weinstabl. Die Terminkollision hat einen einfachen Grund: Durch den Umbau der Stadthalle in Ybbs lässt sich das Zelt nicht mehr so aufbauen wie in den vergangenen Jahren. Heuer wird das Zelt auf der Donaulände-Seite „angestückelt“. Dies sei nur möglich, wenn die Witterung noch nicht zu kalt ist.

Terminabstimmung für 2024 jetzt schon erledigt

Der Maturaball der HLUW Yspertal findet traditionell seit vielen Jahren in der ersten Oktoberwoche statt. Die Terminkollision mit dem SZ-Ybbs findet Schulleiter Gerhard Hackl zwar ärgerlich, nimmt es aber gelassen: „Wir haben selbst erst vor drei Wochen erfahren, dass den Ybbsern bei der Terminwahl ein Schnitzer unterlaufen ist, man hat den Ball der HLUW schlicht übersehen“. Graue Haare lässt er sich deswegen keine wachsen, denn die Veranstaltung in Yspertal sei stets gut besucht. „Für das kommende Jahr habe ich mit dem SZ-Ybbs bereits die Termine abgestimmt, damit es nicht wieder zu Überschneidungen kommt“, sagt Hackl mit einem Schmunzeln. „Ich denke, dass beide Bälle sehr schön werden. Natürlich ist es nie günstig, wenn zwei Bälle am gleichen Termin stattfinden“, betont Weinstabl.