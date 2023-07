Summer-Camp im Schloss Sooß: Auf Lärm folgen versöhnliche Töne

Viel Schlaf sollen die Sooßerinnen und Sooßer in den vergangenen Wochen nicht bekommen haben. Bewohner der Hürmer 150-Seelen-Katastralgemeinde meldeten sich bei der NÖN-Redaktion und beklagten Ruhestörung in ihrem Idyll.

Gemäß den Schilderungen der Anrainerinnen und Anrainer sei es während des „Chabad Camp Austria“, das diesen Sommer erstmals im Schloss Sooß stattfand, zu laut gewesen. Von „täglichem Lärm bis in die Nacht hinein“ ist die Rede. „Wir waren alle einmal jung, aber das ging zu weit. Ab einer gewissen Uhrzeit muss Ruhe einkehren“, sagt ein Sooßer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ein anderer Bewohner betonte , dass man sich freue, dass das Schloss genutzt wird – allerdings wünsche er sich mehr Rücksicht auf die Sooßerinnen und Sooßer „nebenan“. „Vor allem sind ja weitere Veranstaltungen geplant. Wir wünschen uns, dass wir gehört werden.“ Gegenüber der NÖN wurde mehrfach betont, dass diese Kritik sich nur auf die Geräuschkulisse bezog – und „rein gar nichts mit Religion zu tun hat“. Nach der Zusammenlegung der LFS Sooß und jener in Pyhra übernahm die international als Bildungsnetzwerk tätige jüdische Chabad-Organisation die Räumlichkeiten.

Mit der Situation in Sooß konfrontiert spricht ÖVP-Bürgermeister Johannes Zuser von einer „ernstzunehmenden Sache“. Als er das erste Mal von dem Lautstärke-Problem gehört habe, sei er auch gleich hingefahren. „Sie waren bemüht, nach Gesprächen wurde es auch besser, aber leider nicht zufriedenstellend“, schildert er. Mit der Vorwoche endete das erste „Chabad Camp Austria“, nun will Zuser mit allen bei einer gemeinsamen Nachbesprechung die Situation evaluieren.

Zirkler: „Werden Lärm-Thema stärker in den Fokus nehmen“

„Es ist uns ein großes Anliegen, das Vorausvertrauen, das unser Projekt von unseren Nachbarn und der Region geschenkt bekommen hat, nicht zu enttäuschen und wir werden selbstverständlich das Lärm-Thema stärker in den Fokus nehmen“, sagt Alexander Zirkler, Executive Director der Lauder Business School, die das Projekt „Chabad Campus - Schloss Sooß“ umsetzt. Er bestätigt die Nachbesprechung „mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen für ein gedeihliches Miteinander zu finden.“

Die Veranstaltung „Chabad Camp Austria“ war ein Pilotversuch für das Schloss Sooß und somit die erste Testphase gegenüber einem internationalen Publikum. „Mit 38 Mädchen wurde nur eine verhältnismäßig geringe Zahl an Teilnehmerinnen zum 'First Camp' aufgenommen, dem gegenüber standen in Summe elf Erwachsene, also Betreuerinnen und Programmverantwortliche“, informiert Zirkler. Das Camp sei eine „wichtige Lernphase“, aber auch ein „voller Erfolg“ gewesen – mit Teilnehmerinnen aus New York, Florida, Kalifornien, Kanada, England, Frankreich und Österreich. „Sie waren begeistert und verbreiten nun die beste Publicity in ihren jüdischen Heimatgemeinden“, so Zirkler.

Zum „Lärm-Thema“ fügt er hinzu, dass die abendliche Lautstärke auch damit zusammenhing, dass die hohen Temperaturen es nicht zuließen, Fenster zu schließen: „Damit drang die naturgegebene Geräuschentwicklung von 38 jungen Menschen ungemindert nach außen.“ Zirkler zählt auch eine erste, mögliche Maßnahme auf: ein Kühlungskonzept. „Damit auch an tropischen Sommerabenden die Fenster geschlossen bleiben können und der Geräuschpegel für unsere Nachbarn sich auf ein erträgliches Maß beschränkt“, informiert er auf Anfrage.