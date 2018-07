Rund 88 Kilometer des A1-Autobahnabschnitts Melk-Oed sind laut FP-Verkehrsminister Norbert Hofer ab 1. August als Tempo 140 km/h- Teststrecke vorgesehen. Das neue Tempolimit auf der A1 gilt für beide Richtungen. Das Pilotprojekt soll ein Jahr dauern und wird von der Asfinag mit Vorher-Nachher-Messungen begleitet.

Aktuell werden noch bei Tempo 130 Luftgüte, Lärm, Durchschnittsgeschwindigkeiten und Unfallzahlen ermittelt, die danach ebenso ein Jahr lang überprüft werden. Im August 2019 fällt, auf Basis der erhobenen Werte, die Entscheidung, ob Tempo 140 allgemein verordnet wird. Laut Hofer-Sprecher Volker Höferl wurde die niederösterreichische Teststrecke aufgrund der Streckenführung, der Sichtweiten, der wenigen Kurven und der geringen Anzahl an Anschlussstellen ausgewählt.

„Pöchlarn ist kein Unfallhäufungspunkt“

Der Kritik, dass es sich gerade in Pöchlarn um einen Unfallhäufungspunkt handele, widerspricht Höferl: „Der Abschnitt ist sehr sicher. Die zuletzt gehäuften Unfälle waren der Baustelle geschuldet, die es dort bis vor Kurzem gab.“ Im Hinblick auf die Unfallzahlen verweist die Asfinag darauf, dass Pöchlarn bis vor Kurzem der letzte zweispurige Bereich auf der A1 in Niederösterreich war. Mit der Fertigstellung der dreispurigen Fahrbahn erwartet man sich hier Verbesserungen.

Bei der Pöchlarner Feuerwehr und den Rettungskräften glaubt man zwar nicht, dass die Unfallzahlen steigen, jedoch verweisen Einsatzkräfte auf Studien, die Pöchlarn als Unfallhäufungspunkt ausweisen. „Bei vielen Fahrern tritt gerade im Bereich Pöchlarn eine gewisse Müdigkeit und Unaufmerksamkeit ein, die zu Unfällen führen“, betont Dodo Meierhofer, der mit Feuerwehr und Samariterbund bereits bei zahlreichen Einsätzen auf der A1 war.

APA/Bischof, Quelle: APA/Asfinag

Befürchtungen, dass der Abschnitt zur Raserstrecke werden könnte, zerstreut Höferl: „Tempo 130 stammt aus dem Jahr 1974. Neben Fahrzeugen hat sich auch die Autobahn weiterentwickelt. Die Lärmbelastung wird nicht steigen und auch die Fahrzeuge sind umweltfreundlicher“, betont Höferl.

Grüne fordern Tempo 100 im Abschnitt Melk

Kritik am neuen Tempolimit auf der A1 kommt von Anrainern, dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und den Bezirks-Grünen. „Uns reicht eine Rennstrecke am Wachauring“, ärgert sich Grünen-Bezirkschef Emmerich Weiderbauer. Bettina Schneck von den Melker Grünen fordert für den Abschnitt durch die Bezirkshauptstadt überhaupt Tempo 100: „Die Zeitersparnis von eineinhalb Minuten ist gering und durch Tempo 140 steigt Lärm und Umweltverschmutzung. Der CO -Ausstoß steigt um knapp zwölf Prozent.“

Keine Freude mit der Tempoerhöhung haben auch die Anrainer entlang der Autobahn in Oed (Bezirk Amstetten). „Wir haben bereits jetzt eine enorme Verkehrsbelastung, die bis 2020 noch auf 200.000 Fahrzeuge steigen wird“, beklagt sich eine Anrainerin. Aktuell passieren den Abschnitt Oed im Schnitt 150.000 Fahrzeuge am Tag, Tendenz steigend. „Der Minister trägt seine Ideen auf dem Rücken der Bevölkerung aus. Wir wollen eigentlich einen 100er. Zudem fährt die Feuerwehr bereits jetzt oft genug auf die Autobahn“, ärgert sich die Oederin.

Die Sorge der Anrainer versucht eine Sprecherin der Asfinag zu zerstreuen: „Bei diesem Pilotprojekt gilt höchste Transparenz im Hinblick auf sämtliche Auswirkungen. 140 km/h wird es zudem nur zwischen 5 und 22 Uhr geben. Die Auswirkungen werden genau gemessen.“

Beim VCÖ befürchtet Christian Gratzer nicht nur ein erhöhtes Unfallrisiko, sondern auch einen erhöhten Schadstoffausstoß. „140 km/h wird in der Realität bei vielen 150 km/h bedeuten“, fürchtet Gratzer.