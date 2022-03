Sorgen um hohe Preise auch im Bezirk Melk

Werbung

Seit Wochen sorgen steigende Preise im Energie-, Treibstoff- und Lebensmittelsektor für Schlagzeilen. Auch die heimischen Betriebe und Privatpersonen sind stark von den Teuerungen betroffen.

Die Preissteigerungen sorgen vor allem bei der Arbeiterkammer für Sorgen: „Ein durchschnittlicher Haushalt in Niederösterreich muss insgesamt um bis zu 550 Euro im Jahr mehr für Energie zahlen“, erklärt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Die gesetzten Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung seien dabei nicht ausreichend und an „Ideen- und Planlosigkeit kaum zu überbieten“, sagt er. Die vorgebrachten Lösungen seien „sozial nicht treffsicher“ und der Heizkostenzuschuss von Seiten der Landesregierung sei im bundesweiten Vergleich im unteren Sektor angesiedelt, die Inanspruchnahme zusätzlich nicht für jeden vorgesehen. Für die Arbeiterkammer sind dies genug Gründe, um zu handeln: „Wir unterstützen Mitglieder mit geringem Einkommen mit einem Zuschuss von 200 Euro pro Haushalt“, erklärt Bezirksstellenleiter Peter Reiter den Energiebonus. Arbeitnehmer sind derzeit besonders von den hohen Spritpreisen betroffen. Wieser fordert hier gezielte Aktionen der Regierung: „In Niederösterreich pendeln tagtäglich tausende Menschen. Die Spritpreise müssen rasch gesenkt werden.“

Ein Ende dieser Preissteigerungen ist noch nicht in Sicht.“ Gunther Sames Geschäftsführer ARDEX

Neben Privatpersonen sind es aber auch die Unternehmen des Bezirkes, die unter den Preissteigerungen leiden. Gunther Sames, Geschäftsführer von ARDEX in Loosdorf, erzählt von erhöhten Preisen wichtiger Rohstoffe und bedauert: „Ein Ende dieser Preissteigerungen ist auch jetzt noch nicht in Sicht.“ Das Unternehmen sei für diese Situation aber gewappnet: „Wir sind in der Lage, frühzeitig zu reagieren“, beschreibt er. Der Rückgriff auf regionale Händler sei nun besonders hilfreich.

Diese Verhältnisse führen meist unmittelbar zu Preiserhöhungen der Endprodukte und auch eine solche kann ARDEX nicht ausschließen: „Preiserhöhungen werden wir nur im absolut notwendigen Ausmaß und so moderat wie möglich gestalten“, sagt Sames. Personalabbau oder Kurzarbeit seien für ihn keine Themen.

Hilfsorganisationen unterstützen Betroffene

Die erhöhten Preise erschweren besonders den Alltag jener, die knapp bei Kasse sind. Hilfe bieten hier die soogut-Sozialmärkte. Diese werden zuletzt immer häufiger aufgesucht, meint Pressesprecherin Ursula Oswald. „Wir stellen fest, dass die Zahl der Menschen, die trotz Arbeit zu wenig Geld verdienen, wächst“, sagt sie. Die Preisanstiege würden die Menschen „an den Rande der Verzweiflung“ bringen. Die soogut-Sozialmärkte, wie etwa der mobile Markt im Mostviertel, seien für sie essenziell.

Auch das Rote Kreuz steht bereit. In den Henry-Läden und bei den Team Österreich-Tafeln zeigt sich der Preisanstieg im Zulauf: „Die Anfragen sind hier um circa ein Drittel gestiegen“, sagt Bezirksstellengeschäftsführer Dominik Gruber. Sie sind aber auch Versorgungsquelle für ukrainische Flüchtlinge. „Wir rechnen mit einer Erhöhung um ein Viertel des Aufkommens“, beschreibt er.

