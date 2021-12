Großaufgebot bei Brand in Hühnerstall

Um 9.18 Uhr erfolgte am Montag die Alarmierung für die zweithöchste Brandstufe: In Hinterberg, zwischen Texing und St. Georgen/Leys, war in einem Hühnerstall Feuer ausgebrochen. 7.000 Tiere befanden sich in den Räumlichkeiten. Die Feuerwehren Texing, St. Gotthard, Kirnberg, Kettenreith, Mank und St. Georgen/Leys rückten an. Außerdem kam die Feuerwehr Scheibbs mit der Drehleiter. „Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz“, berichtet Einsatzleiter Michael Schwarz von der Feuerwehr Texing.

Mit Atemschutzgerät konnte der Brand im Inneren des Stalls gelöscht werden. Nur wenige Tiere wurden Opfer des Rauchs, Menschen wurden keine verletzt. „Das Glück war, dass die Hausbesitzerin gerade vorbeigegangen ist, als der Brand begonnen hatte, und den Rauch wahrgenommen hat. Der Stall ist ja geschlossen – das hätte auch ganz anders ausgehen können“, spricht Schwarz davon, dass es „Gott sei Dank glimpflich ausgegangen“ ist.

Dass nicht mehr passierte, war auch der Tatsache geschuldet, dass der Brand sich zunächst nur in einem Eisengestell ausbreitete. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung führten die Florianis noch eine Druckbelüftung durch und kontrollierten den Stall mittels Wärmebildkamera auf Glutnester.