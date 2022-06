Dollfuß-Museum vorerst geschlossen

Werbung 18. - 19. Juni 2022 Anzeige European Street Food Festival kommt nach Melk

Seit Jahren berichtet die NÖN über die fehlende kritische Auseinandersetzung mit Engelbert Dollfuß in dem ihm gewidmeten Museum in seinem Geburtshaus. Mit der Ernennung des damaligen Texingtaler Bürgermeisters Gerhard Karner im Dezember des Vorjahres zum Innenminister, bekam das Museum plötzlich auch österreichweite Relevanz. Die Kritik an Karner und dem Museum war dementsprechend groß und im Zuge von Karners Angelobung wurde bekannt gegeben, dass das Museum im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Texingtal gemeinsam mit dem Zeithistorischen Zentrum Melk – Verein „Merkwürdig“ und Obmann Alexander Hauer überarbeitet werden soll.

Wenige Wochen vor dem Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag der Gemeinde Texingtal wurden die Wegweiser zum Museum entfernt. Foto: Beringer

Aus Sicherheitsgründen Hinweisschilder entfernt

Die Überarbeitung erfolgte aber nicht erst nach den Zwischenrufen aus ganz Österreich und durch das neue Scheinwerferlicht durch die Ernennung eines Texingtalers zum Innenminister, sondern war bereits davor Thema zwischen Gemeinde und dem Verein „Merkwürdig“. Bereits 2018 sollte das Museum zum 20. Jubiläum neu beleuchtet und überarbeitet werden. Den Startschuss bildete damals eine Experten-Diskussion mit dem ehemaligen ÖVP-Landtagspräsidenten Hans Penz, dem Historiker Gerhard Floßmann und St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister und Historiker Matthias Stadler. Danach versandeten die Bemühungen – bis zum Zeitpunkt der Angelobung von Karner zum Innenminister.

Heute, knapp ein halbes Jahr später, ist es auf den ersten Blick ruhiger um das Dollfuß-Museum geworden. Auffallend aber: Wenige Wochen vor dem 50-Jahr-Jubiläumsfest in der Gemeinde wurden sämtliche Hinweisschilder auf das Museum entfernt. Der Grund liegt aber nicht, wie manche vermuten, bei einem Versuch, das Museum zu verheimlichen, sondern beim gesteigerten Interesse an dem Museum. „Durch Ernennung von Gerhard zum Innenminister ist das Interesse am Haus gestiegen. Nicht alle waren dem Haus dabei gut gesinnt. Da es einige Vorfälle gab, haben wir die Hinweisschilder aus Sicherheitsgründen vorerst entfernt“, wie Texingtals Bürgermeister Günther Pfeiffer erklärt.

Eigentlich hätte das Museum auch bereits seit Mai wieder geöffnet, in diesem Jahr wird es aber nicht mehr aufsperren, wie Pfeiffer erklärt: „Die Überarbeitung mit dem Verein Merkwürdig ist auf Schiene. Es würde aktuell keinen Sinn machen, das Museum zu eröffnen, so lange es nicht überarbeitet ist. Ist die zeitgemäße Überarbeitung erfolgt, eröffnen wir wieder.“ Dass diese Überarbeitung historisch korrekt erfolgt, dafür sorgt der Verein Merkwürdig und Obmann Alexander Hauer. Beim Verein wird seit der Beauftragung intensiv an der Überarbeitung des Museums gearbeitet. Dabei wurde ein Arbeitspapier erstellt, welches mit einem wissenschaftlichen Beirat – besetzt mit internationalen Wissenschaftlern von vier Universitäten – die kommenden beiden Wochen diskutiert wird. „Wir nehmen uns Zeit dafür, weil wir wollen, dass es vernünftig gemacht wird“, will Hauer ein genaues Konzept Ende Juni vorstellen. Ab Herbst soll dann die Vermittlungsarbeit beginnen, bei der verschiedene Personen miteinbezogen werden sollen. Das Projekt ist als Drei-Jahres-Projekt ausgelegt.

