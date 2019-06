zVg

Glück im Unglück hatte am Sonntag ein 51-jähriger Gleitschirmpilot aus Bergland: Gegen Mittag hob er von der Plattform Rotte Plankenstein ab, allerdings befand er sich nur ein paar Minuten in den Lüften. Aufgrund eines Fallwindes stürzte der erfahrene Pilot ab – und blieb in über 20 Meter hohen Baumkronen in einem Texingtaler Waldstück hängen. Er setzte einen Notruf ab, doch es dauerte, bis ihn die Einsatzkräfte fanden. Nach einer rund einstündigen Suchaktion fanden ihn die Einsatzkräfte – unverletzt, laut einer Aussendung der Exekutive. Der 51-Jährige wurde in Sicherheit gebracht, die Bergung des Gleitschirmes war vorerst nicht möglich.