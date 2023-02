Neue Tierärzte haben Praxis eröffnet

Für Julia Pieber ist der lang ersehnte Traum, eine eigene Tierarztpraxis zu eröffnen, vergangenen Mittwoch in Erfüllung gegangen. „Ich habe selbst einen landwirtschaftlichen Hintergrund und bin mit Pferden, Hunden und Katzen aufgewachsen. Schon als Kind wollte ich deshalb Tierärztin werden“, erzählt sie. Die gebürtige Texingtalerin studierte Veterinärmedizin in Wien und sammelte ihre ersten Erfahrungen in einer Praxis. Ihren Lebensgefährten und zukünftigen Kollegen, Christoph Tomasetig, lernte sie während des Studiums kennen. Er stammt aus der Nachbargemeinde St. Georgen an der Leys und absolvierte in Wieselburg das Josefinum. Danach war er in der Landwirtschaftskammer in St. Pölten tätig. Durch den Kontakt zu den landwirtschaftlichen Betrieben und besonders den Bäuerinnen und Bauern, sah er, dass bei Tierärzten für Nutztiere, ein großer Mangel herrschte. „Für mich wurde klar, es gibt noch viel mehr, also begann ich ebenso Veterinärmedizin zu studieren“, sagt er.

Der Schwerpunkt der neuen Tierärzte liegt im landwirtschaftlichen Bereich bei Groß- und Nutztieren. „Wir sind mit unserer ‚mobilen Apotheke‘ immer unterwegs direkt zu den Bauern, die wir betreuen“, erklärt Pieber. „Aber, wenn jemand medizinische Versorgung für Kleintiere braucht, stehen wir auch gerne zur Verfügung“, ergänzt sie. Der Zeitpunkt der Eröffnung ihrer Praxis war nicht zufällig gewählt. „Doktor Steiner aus Kirnberg geht Ende April in Pension und schließt deshalb seine Praxis“, berichtet Pieber.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.