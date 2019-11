Das Schöne im Leben zeigen – und dass alles miteinander verbunden ist. Das will der Amstettner Regisseur Erwin Wagenhofer in seinem neuen Kinofilm „But Beautiful“. Dabei beleuchtet er das Leben und Schaffen von sieben Protagonisten. Einer davon: Erwin Thoma aus Salzburg, der sich auf die Fahnen geheftet hat, aus Holz die „gesündesten Häuser der Welt“ zu bauen.

Eines dieser „gesündesten Häuser der Welt“ steht in Texingtal mit dem 2016 eröffneten neuen Gemeindeamt. Der Clou dabei: „Wir bauen jedes Haus abfallfrei und energieautark. Und es sind die gesündesten Häuser für die Bewohner“, erklärt Thoma im Gespräch mit der NÖN. Gesund deshalb, weil keine Chemikalien beispielsweise in Form von Klebstoffen verwendet werden – die Massivholzwände werden mechanisch verbunden. „Dadurch kann man sie auch wieder auflösen und neu verwenden“, erzählt Thoma.

Das Salzburger Unternehmen, das Gebäude in sämtlichen Größen quer über den Erdball plant und baut, greift bei der Ausführung immer auf regionale Firmen zurück. Im Fall des Bezirks Melk ist dies das Texingtaler Unternehmen Steinkogler, das auch das Gemeindeamt in Texingtal errichtet hat. Vom Ergebnis ist auch „Hausherr“ und VP-Bürgermeister Gerhard Karner begeistert (siehe auch Seite 24): „Die Menschen fühlen sich einfach wohl. Holz ist ein lebendiger und nachhaltiger Baustoff, auf den wir auch in Zukunft setzen wollen.“