Das Texingtaler Transportunternehmen Schröfelbauer mit Standorten in Texing, Pöchlarn und Grein ist insolvent. Für die Kunden, allen voran was die Schülertransporte in Texing und die Caritas-Transporte betrifft, gibt es aber Entwarnung, wie Inhaber Leopold Schröfelbauer erläutert: „Es handelt sich um ein Konkursverfahren mit Fortführung – der Betrieb wird aufrechterhalten, alle Verträge werden eingehalten.“

Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Taufner bestellt. Bis Mitte Mai können Gläubiger ihre Forderungen anmelden, Ende Mai ist der Termin für die erste mündliche Verhandlung vor Gericht. „Ab Juni sollte dann alles wieder im Normalbetrieb sein“, ist Schröfelbauer zuversichtlich.

Gestiegene Preise und Löhne, hohe Reparaturkosten bei den Fahrzeugen und der harte Konkurrenzkampf, der weniger Aufträge bedeutete, hätten schließlich zur Insolvenz geführt. Dementsprechend gelte es nun, das Unternehmen wieder in ein sicheres finanzielles Fahrwasser zu bringen.

Verlustbringende Geschäfte

Man ist dabei, bestimmte Angebote anzupassen. So sollen einzelne Schullinien zusammengelegt werden, um Kosten zu sparen. „Darüber hinaus müssen wir defizitäre Linien weglassen“, verweist Schröfelbauer auf die Strecke zwischen Pöchlarn und Marbach, die wegen fehlenden Ertrags aufgelassen werden soll.

Näher geprüft wird auch das Sammeltaxi-Service in Pöchlarn, das man zurzeit verlustbringend betrieben habe. Ende 2017 hieß es, dass immer weniger Leute das Anruf-Sammeltaxi nutzen. SP-Stadtrat Johann Gruber wurde mit der Evaluierung des Mobilitätsangebots beauftragt. Gut ein Jahr später gab es Entwarnung, da sich die Kosten in der Höhe von rund 4.500 Euro als überschaubar erwiesen. Und nun geht die Zitterpartie um das Sammeltaxi mit der Insolvenz des Betreibers weiter.

Der zuständige SP-Stadtrat Johann Gruber betont, dass das Mobilitätsangebot unbedingt erhalten bleiben muss: „Da müssen auf jeden Fall Gespräche folgen.“

„Mit dem Sanierungsplan wird ein sinnvoller Betrieb sicher wieder möglich sein“, blickt Schröfelbauer daher durchaus optimistisch in die Zukunft.