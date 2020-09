Und dann kam Corona: Weil sie im März arbeitslos geworden ist, hatte eine 34-Jährige plötzlich viel Zeit, die sie mit Spielen auf ihrem Mobiltelefon verbrachte. Sie ging online ins Casino, befüllte diverse Automaten mit Geld, doch das Glück war ihr nicht hold.

Deswegen kam die gebürtige Rumänin auf einen „dummen Einfall“, wie sie im Prozess am Landesgericht St. Pölten bekennt. Sie war zu Gast bei der Uroma ihres Kindes, schaute wie von einem Magnet angezogen in die Brieftasche der betagten Frau und entdeckte die Bankomatkarte samt Code.

Hunderte Euro behob sie in der Folge bei Banken in Kilb, Mank und Texing, ehe die Karte eingezogen wurde. „Ihre Spielsucht ist eskaliert“, erklärt die Rechtsanwältin, die später um ein mildes Urteil für ihre Mandantin bitten wird.

Kein Einzelfall: In einem Geschäft in Mank, wo sie schon öfters eingekauft hatte, lag ebenfalls eine Brieftasche am Sessel. Mit flinken Fingern entwendete die Diebin 100 Euro und kaufte sich dafür Zigaretten.

Auch ein dritter Diebstahl wird der Österreicherin zur Last gelegt. Ein Landwirt vermisst nach einem Besuch der Frau seine Geldbörse. Warum er das Ganze erst ein paar Tage später angezeigt hat, will die Rechtsanwältin der Angeklagten wissen. Weil der Bauer ans Gute glaubte: „Ich dachte zunächst, ich hätte die Börse irgendwo verlegt, habe lange gesucht. Auf den Gedanken, dass sie gestohlen ist, bin ich erst gar nicht gekommen.“

„Es ist schrecklich, was ich da gemacht habe“

Die Frau zeigt sich teilgeständig. Dass sie die Uroma bestohlen und im Geschäft 100 Euro geklaut hat, gibt sie zu. Den Schaden hat die Texingtalerin auch teilweise wieder gutgemacht: „Es tut mir wahnsinnig leid, es ist schrecklich, was ich da gemacht habe“, erklärt sie reumütig. Mit dem mutmaßlichen Diebstahl bei dem Landwirt will sie hingegen nichts zu tun haben.

Bei einem Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahren bleibt die Richterin am unteren Ende der Skala. Neun Monate bedingte Haft mit dreijähriger Bewährungszeit lautet schließlich das Urteil wegen Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und gewerbsmäßigem Diebstahl. Bewährungshilfe wird angeordnet, außerdem muss sich die Frau auf eigene Kosten einer psychotherapeutischen Behandlung unterziehen, deren Verlauf sie der Richterin regelmäßig und unaufgefordert zu berichten hat.