Weiter Kritik an Dollfuß-Museum

Das Texingtaler Dollfuß-Museum schaffte es vergangene Woche auch in die Sondersitzung des Nationalrates. Dabei stellte SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz den Antrag, dass es keine Kulturförderung für das Dollfuß-Museum geben dürfte. Zur damaligen Entstehung haben neben der NÖ Landesregierung der Bauernbund, die Familie Dollfuß aber auch das Unterrichtsministerium und die Gemeinde Texing beigetragen. Die Gemeinde zahlte laut Schatz für die Renovierung des Geburtshauses damals 1,5 Millionen Schilling (rund 110.000 Euro), das Ministerium sponserte 200.000 Schilling (rund 14.500 Euro). Für die Zukunft wünsche sich Schatz, dass das Museum, da es der bildungspolitischen Verantwortung keine Rechnung trägt, von der Kulturförderung künftig auszuschließen. Zwar stimmten Neos, FPÖ und SPÖ dafür, mit schwarz-grüner Mehrheit wurde er allerdings abgelehnt. Für den Antrag war auch der Ybbser Nationalratsabgeordnete Alois Schroll: „Karner hätte längst in sich gehen und das Museum überdenken sollen. Es ist höchst an der Zeit, die Inhalte zu überarbeiten. Alleine das Taferl beim Eingang ist höchst bedenklich.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Einen naturgemäß anderen Zugang zur Debatte hat der Nöchlinger Nationalratsabgeordnete und Bauernbundpräsident Georg Strasser. Laut Strasser war es Wunsch der Tochter des früheren Bundeskanzlers, Eva Nicoladoni-Dollfuß, das Geburtshaus als Museum zu erhalten. Strasser betont, dass es dem Bauernbund stets um eine „umfassende zeithistorische Beleuchtung und den Dialog gegangen“ sei. Er verweist auch darauf, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung bis 1997 durch den Landeshistoriker Karl Gutkas, auch verantwortlich für die damaligen Landesausstellungen, erfolgte. Strasser: „Ein Wissenschafter, der über Parteigrenzen hinweg als neutraler Fachmann anerkannt war.“ Für den Bauernbund-Präsidenten sei zwar die Zwischenkriegszeit von den historischen Fakten bestens aufgearbeitet, aber: „Es ist ganz normal und wünschenswert, dass die Präsentation und die Bewertung dieser Ereignisse immer wieder neu gedacht werden.“ Aus diesem Grund wird laut Strasser auch der Bauernbund den Verein MERKwürdig rund um Alexander Hauer beim Prozess zur Neugestaltung unterstützen. „Alexander Hauer und Christian Rabl sind der Garant dafür, dass diese Neuausrichtung erfolgreich verlaufen wird“, ist sich Strasser sicher.