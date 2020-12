Besondere Zeiten erfordern auch besondere Ideen. Das dache sich auch Junior-Chef Walter Seiberl vom gleichnamigen Texingtaler Bau- und Transportunternehmen.

Bereits am ersten Adventwochenende zündete er die erste Kerze am Adventkranz mit einem Bagger an, am zweiten Adventwochenende zeigte er abermals Präzision - dieses Mal erleuchtete die Kerze mit der Hilfe eines Krans.

"Er hat hier eine kreative Idee umgesetzt", freut sich Seniorchef Walter Seiberl. Die Aktion soll bis zum vierten Adventwochenende fortgesetzt werden, welche Baugeräte dabei zum Einsatz kommen, wird aber noch nicht verraten.