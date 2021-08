Es ist der zweite Matchball in Folge für den 22-jährigen Holländer Ruben Spaargaren. Josef Riegler wehrt den zweiten Aufschlag ab, 40:40 lautet der Stand. Rieglers nächster Return geht ins Netz – wieder Matchball für den Holländer, Riegler kann aber neuerlich auf 40:40 stellen. Und dann sogar Vorteil Riegler – die Chance auf das Break, um im zweiten Satz auf 2:5 zu verkürzen. Eine traumhafte Rückhand Spaargarens an die Linie, ein knapp zu langer Ball von Riegler und Rieglers Return ins Netz - die beiden Paralympics-Debütanten schenkten sich nichts, nach insgesamt 54 Minuten musste Riegler aber eine deutliche Niederlage hinnehmen – 0:6, 1:6.

Eine wahre Hitzeschlacht

Der 46-jährige Texingtaler schlug am Samstag mit dem Einzelbewerb erstmals bei den Paralympics in Tokyo auf. 33 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit machten die Sache gegen die Nummer 16 des Turniers nicht einfacher. Und dann war das Match auch noch von einem Court im Freien auf den Center Court verlegt worden. „Es war toll, richtig cool, auf dem Center Court zu spielen“, erzählt Riegler im WhatsApp-Telefonat mit der NÖN aus Tokyo. Die Bedingungen waren dadurch aber anders als erwartet gewesen. „Sie haben das Dach des Center Courts zwar aufgemacht gehabt, trotzdem war es, als hätten wir in einer Halle gespielt – es gab keinen Luftzug“, schildert Riegler. Trainiert hatte er davor stets im Freien. „So spielt es sich total anders. Ich habe keine Länge in die Bälle bekommen“, ärgert er sich etwas.

Das Resümee seines ersten Auftritts bei den Paralympics fällt daher zwiegespalten aus: „Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt, mit ist nichts gelungen. Fairerweise muss man sagen, dass der Gegner besser war, aber so deutlich hätte ich nicht verlieren dürfen. Vielleicht war ich aber auch ein bisschen nervös.“

Glück im Unglück gleich nach der Anreise

Der Stimmung, mit sich in der japanischen Hauptstadt mit den weltweit besten Athleten mit Behinderungen zu messen, tut die Niederlage aber nicht wirklich Abbruch. Begonnen hatte alles schon mit einem besonderen Fall von Glück im Unglück. Denn irgendwo am Weg von Wien-Schwechat ins olympische Dorf in Tokyo dürfte Rieglers Match-Rollstuhl unsanft auf dem Boden aufgekommen sein. Ein Rad war vollkommen verbogen. „Da war ich richtig niedergeschlagen. Ich hab‘ mir gedacht: Da kann ich ja gleich wieder heimfliegen“, lässt Riegler die bangen Minuten Revue passieren, als er das Malheur sah.

Doch die Hilfe kam prompt. Über das Österreichische Olympische Komitee ging’s zu einer eigenen Werkstatt im olympischen Dorf. „Die haben mir dann gesagt, ich kann den Rollstuhl in einer Dreiviertelstunde bis Stunde wieder abholen. Das hab‘ ich nicht geglaubt“, schmunzelt Riegler. Nach eineinhalb Stunden – er hatte es wirklich nicht geglaubt – kam er zurück. Und: Sein Rollstuhl war wieder vollständig repariert. „Wenn dir das bei einem anderen Turnier passiert, kannst du wirklich wieder heimfliegen. Aber es war perfekt repariert“, konnte es Riegler kaum glauben. So konnte er, mit etwas Verspätung, doch noch am ersten Training teilnehmen.

Genaue Vorschriften und beste Küche

Zwischen Ankunft und erstem Match machte sich der Texingtaler mit allen Prozedere vertraut. Die Tasche mit den Schlägern wurde, ähnlich wie am Flughafen, bei jeder Anreise zu den Tenniscourts durchleuchtet, Covid-bedingt wird jeden Tag Fieber gemessen und ein Test genommen. Auf der Anlage reicht keine normale Akkreditierung: Zusätzlich geht’s jedes Mal zur Gesichtserkennung, wie Riegler schildert.

Ein Erlebnis in positiver Hinsicht ist das Essen. „Es gibt alle Küchen: von Italienisch und anderen europäischen Ländern bis zu japanischer Küche. Für jeden ist etwas dabei bei dem Riesenbüffet – man kann alles frei wählen. Auch die Getränke“, zeigte sich Riegler beeindruckt. Beeindruckt ist er auch von der Organisation: „Es ist pompös, es ist ein Wahnsinn. Von den Japanern ist alles durchgeplant. Trotz Corona kann man sich im Olympischen Dorf frei bewegen. Es ist alles so sauber und es gibt unglaublich viele Helfer.“ Die kilometerlange Stadtrundfahrt durch Tokyo im Rahmen der Eröffnungsfeier ging auf gesperrten Straßen über die Bühne – nur bei Kreuzungen sah man andere Fahrzeuge und Menschen. Für Riegler steht aber fest: „Es ist wirklich traumhaft hier.“

Gute Chancen im Doppel

Nach dem schweren Auftaktlos und dem Ausscheiden aus dem Einzelbewerb steht nun am Samstagabend (Ortszeit; das vierte Match nach 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit) der Doppelbewerb am Programm, in dem Riegler zusammen mit dem Tiroler Martin Legner antritt. Da hat es die Auslosung etwas besser gemeint: Das österreichische Duo trifft auf das südkoreanische Duo Im/Oh. „Es hätte natürlich noch leichter sein können, aber wir können sie schlagen, wenn wir gut harmonieren“, hofft Riegler auf einen weiteren Auftritt in Tokyo. Da würde dann ein richtig harter Brocken warten: die als Nummer zwei gesetzten Franzosen Houdet/Pfeifer.