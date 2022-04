Bühne Loosdorf: Bretter, die die Welt bedeuten

Werbung

Wahrheit oder Lüge? Verrückt oder doch nicht ganz normal? Darum geht es im Stück „Pension Schöller“, mit dem sich die Bühne Loosdorf nach zwei Jahren Pause wieder vor das Publikum begibt. „Das ganze Ensemble kann es schon gar nicht mehr erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, berichtet der Regisseur Leopold Mayrhofer. Inhaltlich geht es in dem Stück um den pensionierten Fabrikanten Ladislaus Robitschek, der in seiner geerbten Villa ein Nervensanatorium einrichten will. Davor will er aber einmal „echte Irre“ erleben. So kommt er zur Pension Schöller, deren Gäste zwar klinisch unbescholten, dafür aber ziemlich exzentrisch sind. Der lebenslustige Pensionist Robitschek, der die Gäste wirklich für Irre hält, amüsiert sich prächtig – bis die Situation eskaliert.

Karten und Infos: www.buehneloosdorf.at

