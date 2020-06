Von wegen Alternativprogramm: Seit vergangener Woche gibt es Tickets für das „Sommerspiele Xperiment Pandemic Edition“ zu kaufen – und am ersten Verkaufstag gingen gleich rund 600 Karten über die „Wachaukultur-Theke“. „Ein Sinnbild dafür, wie sehnsüchtig die Leute nach Kultur dürsten“, meint Intendant Alexander Hauer nicht ohne Stolz.

Bei den diesjährigen „Xperimenten“ erwartet die Besucher etwas völlig Neues in der Wachauarena. Sechs Regisseure arbeiten an sechs Kurzproduktionen, an zwölf Abenden wird gespielt. „Hartgesottene“ Kulturfans sicherten sich bereits das gesamte „Sixpack“, andere griffen zum „Festivalpass klein“, mit dem drei „Xperimente“ besucht werden können. Besonders begehrt – wie auch sonst bei den Sommerspielen – ist die Musikrevue „Simply die Pest“. Bis zum Redaktionsschluss am Dienstag war bereits die Hälfte des gesamten Kartenkontingents dafür vergriffen.

„Wir wollen mit unserem Ensemble die derzeitige Situation reflektieren und humorvoll betrachten. Dieser Prämisse folgt auch die Stückauswahl“, erläutert Hauer. Bei den „Xperiments“ soll Optimismus auf Utopie treffen: „Es sind lauter unterschiedliche Themen unter einer großen Überschrift.“

Gestartet wird am Freitag, 10. Juli, mit einer Hommage an die Anfänge der Sommerspiele selbst: „Welttheater“, welches 1961 als erstes Stück der Festspiele aufgeführt wurde. Hauer verspricht an allen zwölf Abenden gute Unterhaltung: „Die Stücke sind pointiert, scharf und sehr zum Lachen.“ Mehr Infos unter sommerspielemelk.at.