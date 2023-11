Bei Melks Singverein gibt's Cafè-Clinch auf vegan

Birnstingl versus Krautwaschl: Wenn zwei Kaffeehaus-Kompagnons wegen unterschiedlicher Business-Ideen in den Ring steigen, fliegen die Fetzen, was in der Teilung des Kaffeehauses ausartet: Nostalgie hier, modernes Espresso da. Fein befrackt wird gegrantelt und die finanzmaroden Gäste umschwänzelt. Bis zum guten Ende: Bevor die Sahne sauer wird, verträgt man sich wieder – habe die Ehre.

Die Premiere von „Kaffee mit Schlag“ am Freitag präsentierte einen Ideologie- und Generationenclinch mit Sahnehäubchen: Resch geröstet wie Kolumbia-Kaffee agieren die beiden Protagonisten, Leo Schörgenhofer alias Leo Birnstingl und Gerold Obermeier als Bertl Krautwaschl. Ordentlich umgerührt wird das Gebräu unter anderem von Brigitte Ballwein, Opern-Diva Brigitte Trost und Adelheid Sonnenfeld mit ihrer umwerfenden Bühnenpräsenz. Fein gesüßt wird diese Melange vom Theaternachwuchs Lisa Maierhofer, Gregor Mayer und Sissy Hainitz, Routiniers wie Peter Hubmayer, Karl Prisching, Holger Sonnenfeld und Gernot Lechner runden den Cafè-Besuch harmonisch ab. Ihr Debüt gibt Renate Weiss als kess-bunte Romanautorin.

Mit den Parallel-Welten „Cafè altgedient“ und „Espresso modern“ hat sich Regisseurin Doris Maierhofer die Latte hoch gelegt, und dies auch elegant gemeistert. Wie die raschen Szenenwechsel in den beiden unterschiedlichen Lokalhälften realisiert werden, ist noch bei vier Vorstellungen von Freitag 10. bis Sonntag 12. November zu sehen. Infos auf theater-melk.at