Lustiger Abend wird garantiert

Nach drei Jahren Abwesenheit kehrt das Theater wieder nach Weiten zurück. Insgesamt fünf Vorstellungen von „Dein Auftritt, Tante Frieda!“ von Fritz Wempner stehen in der Volksschule auf dem Programm.

Der Bauer und Maschinenbau-Ingenieur Martin Eder baut seit Jahren an einer neuartigen Maschine − jedoch ist dieses Unterfangen sehr kostspielig und so ist jedes Mittel recht, um an Geldmittel für den Weiterbau zu kommen. Der Nachbarin Sophie ist diese Erfindung aber ein Dorn im Auge, wäre es ihr doch viel lieber, Eder würde mit ihr an eine gemeinsame Zukunft und eine Zusammenlegung beider Höfe denken. Eines Tages, als ein städtischer Ingenieur sich die Maschine ansehen möchte, ist Sophie davon begeistert und bestärkt Martin darin, die Pläne zu verkaufen. Nach einem Besuch der entfernten Cousine Ursula ist das Chaos dann perfekt.

