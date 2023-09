In Melk wird wieder Theater gespielt. Dafür wird bereits seit über zwei Wochen geprobt. Gespielt wird in diesem Jahr das Stück „Kaffee mit Schlag“. Die Premiere ist am Freitag, 3. November um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 4. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 5. November, 15 Uhr, Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, Samstag, 11. November, 19.30 Uhr und Sonntag, 12. November um 15 und 19.30 Uhr. Karten sind unter 0677/63935665 von 8-22 Uhr und per E-Mail unter theater.melk@gmail.com bereits erhältlich.

Das gemeinsame Kaffeehaus von Birnstingel und Krautwaschl geht mehr schlecht als recht. Als Krautwaschl immer mehr auf eine Modernisierung drängt, kommt es zum großen Streit zwischen den Freunden, der damit endet, dass das Kaffeehaus geteilt wird. Während das alte Kaffeehaus wenig besucht wird, boomt das neue Espresso geradezu. Schlussendlich kommt es noch zu einem Happy End.