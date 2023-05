Soko lässt kein Auge trocken

NÖCHLING Volles Haus herrschte am Samstag im Pfarrstadl. Der Premierenabend war Auftakt für einen Mai, bei dem jede der sieben Vorstellungen ausverkauft ist – wobei es immer Sinn macht, spontan nach Restplätzen zu fragen. Groß ist die Sehnsucht nach Unterhaltung, die sehr kreativ von Personen geboten wird, die den Gästen gut aus dem „normalen“ Leben bekannt sind.

In diesem Jahr wagt sich die Truppe von Regisseur Thomas Leonhartsberger an die gut gemeinte Komödie „Dümmer, als die Polizei erlaubt“, bei der er Ort und Umgebung regional angepasst hat. Es geht um zwei Beamte, die am Nebenposten Nöchling alle bösen Klischees erfüllen, von fehlendem Enthusiasmus bei der Arbeit bis zu obskuren Verhörmethoden. So entsteht ein Mix, der an „Kottan“ und ein wenig an den Roman-Aufdecker Metzger erinnert – dank der unabkömmlichen Putzfrau.

Nach einer längeren Aufbauphase gipfelt die Handlung an der überraschenden Wende: Die scheinbar Dummen sind die Guten, die Putzfrau ist die Heldin. Ihr eindrucksvolles Debüt gaben dabei Manuela Fischl sowie David Frühwirt, seine letzte Theatersaison bestreitet heuer das Nochilingastadl-Urgestein Johannes Günthör. Wie immer kommt der Reinerlös der Aufführungen inklusive des bekannten Stadlbuffets der Elterninitiative der Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland zugute, für welche die Truppe schon mehr als 100.000 Euro erwirtschaftet hat.



Infos zu Restkarten: www.nochilinga-stadl.at



