Theatersommer 2022 Sommerspiele Melk: In epischer Breite auf Neros Spuren

M it der Uraufführung des Dramas "Nero. Er wollte doch nur spielen" von Jerome Junod in der tatsächlich spielfreudigen und anspielungsreichen Inszenierung des Intendanten Alexander Hauer haben die Sommerspiele Melk am Mittwochabend in der Wachauarena einen sichtlichen Publikumserfolg erzielt: ein 165-minütiger Abend auf den Spuren einer legendenumwobenen historischen Figur.