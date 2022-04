Ybbser Bürgermeisterin Schachner: „Verstehe die Aufregung nicht“

Werbung

Die Betreiberin des Café Macabu, Marion Kastenhofer, und der Betreiber der Ybbser Eisdiele, Harald Wolkersdorfer, am Burgplatz sind stinksauer auf die Stadtgemeinde. Der Grund: Die Stadtgemeinde Ybbs hat am Burgplatz nach den beiden Bäumen vor wenigen Monaten auch die verbliebenen Sträucher entfernt. „Das ist eine bodenlose Frechheit, was hier passiert ist. Man hat uns nicht nur den Sichtschutz, sondern auch die Gemütlichkeit gestohlen“, ärgert sich Kastenhofer. Zornig ist die Macabu-Betreiberin auch darüber, dass die Gemeinde im Vorfeld mit den beiden Lokalbetreibern nicht gesprochen hat: „Jetzt sieht es bei uns aus wie am Friedhof. Das lassen wir uns nicht gefallen. Außerdem waren hier Igel und haben Vögel genistet. Hätte man mit uns geredet, hätte man auch eine andere Lösung gefunden.“

Die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) kennt die Diskussionen rund um den Burgplatz. So mussten nach der Fällung der beiden Kastanienbäume auch die Wurzelstöcke ausgefräst werden, danach wurden zwei neue Ahornbäume nachgepflanzt. Im Zuge der Neugestaltung wurde im Gemeinderat beschlossen, die gesamte Grünfläche neu zu bepflanzen. „Da die bestehenden Sträucher im Laufe der Jahrzehnte gewuchert sind und ein Zurückschneiden aufgrund der Überalterung und Verholzung nicht sinnvoll war, wurde mit Natur im Garten und einem Landschaftsgestalter die neue Bepflanzung festgelegt“, erklärt Schachner. Sie betont auch, dass die Funktion als öffentlicher Platz und die freigelegte Sicht auf den Ybbsiade-Brunnen der innerstädtischen Gestaltung entspricht.

„Ich bin sicher, die Bevölkerung wird mit der Blühinsel eine Freude haben.“ Ulrike Schachner Bürgermeisterin (SPÖ)

„Die Pflanzen sind knapp eine Woche alt, ich verstehe die Aufregung daher nicht. Natürlich müssen diese noch wachsen, wir wollen dort einen schönen Platz schaffen“, verspricht Schachner. Nach den Vorgaben von Natur im Garten wurden, anstelle von herkömmlichen Rindenmulch, auch Miscanthus als Alternative verlegt. Die eingepflanzten Pflanzen sollen mehrmals pro Jahr blühen, der Brunnen gereinigt und gefüllt werden. „Naturgemäß ist die Neupflanzung noch etwas unscheinbar, sie wird aber rasch anwachsen“, betont Schachner, die davon überzeugt ist, dass die Ybbser Bevölkerung mit dem Wiederentstehen einer Blühinsel eine Freude haben wird. Zuerst muss sie dabei aber wohl die beiden Lokalbetreiber am Burgplatz überzeugen, für diese ist es aktuell nämlich nichts mehr als ein „enormer Murgs“.

