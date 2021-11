Film um Ski-Legende Klammer: Ruprechtshofnerin im Kino zu sehen

Die Hoffnungen der gesamten Skination liegen auf seinen Schultern: auf jenen Franz Klammers, als im Februar 1976 die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen am Patscherkofel die Massen mitreißt.

Die Tage rund um die legendäre Abfahrt stehen im Zentrum des Films „Klammer – Chasing the Line“ von Andreas Schmied, der vergangene Woche in den Kinos angelaufen ist. Mit dabei am Filmset in Wien – gedreht wurde auch in Kärnten und Tirol – war auch eine Ruprechtshofnerin: die Schauspielerin und Moderatorin Theresa Kitzwögerer. Auch wenn es nur eine kleine Rolle ist, ist die Freude bei der 32-Jährigen groß: „Es war eine sehr große Produktion und das zu Zeiten von Corona. Hier am Set mit dabei sein zu dürfen, kostüm-technisch eine Zeitreise zu erleben und dann noch direkt eine Szene mit dem Hauptdarsteller zu haben, das war schon eine große Ehre für mich“, strahlt die Ruprechtshofnerin.