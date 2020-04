Frisch ist die Beziehung zwischen dem Krummnußbaumer Thomas Stöckl und seiner Birgit. Der singende Landwirt hat sie Anfang des Jahres über das ATV-Format „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. Der Coronavirus trennt das glückliche Paar momentan: Birgit ist die meiste Zeit in Oberösterreich. Jetzt muss das Smartphone für die junge Liebe herhalten. „Über Videotelefonie haben wir viel Kontakt. Ich vermisse sie, aber es ist halt leider momentan so“, berichtet Stöckl.

Den Alltag am Stöcklhof in Diedersdorf hat Covid-19 ebenso verändert. Normalerweise servieren die Stöckls um diese Jahreszeit ihren Gästen Fleischplatten, Aufstrichteller und frisches Brot. Jetzt werden die Schmankerl in Krummnußbaum abholfertig verpackt.

Nebenher widmet sich Stöckl vorwiegend der Landwirtschaft zu Hause. „Da gibt es immer etwas zu tun“, schmunzelt der singende Landwirt. Oder er ist auf der Donaulände auf zwei Rädern anzutreffen. Sport habe er immer schon gern gemacht, aber „bei dem Wetter macht es noch mehr Spaß.“ Zudem verläuft der Donauradweg direkt neben seinem Haus. Das trifft sich ganz gut“, meint er.