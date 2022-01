Melker Alt-Abt Burkhard Ellegast verstorben

Tiefe Trauer im Stift Melk und der gesamten Region: Alt-Abt Burkhard Ellegast ist am heutigen Montag im 91. Lebensjahr verstorben. "Traurig, doch im Vertrauen auf den Gott des Lebens gibt die Gemeinschaft des Benediktinerstiftes Melk bekannt, dass am Montag, dem 31. Jänner 2022 Burkhard Ellegast verstorben und zu dem, der ihn schuf, an den er glaubte und auf den er hoffte, heimgekehrt ist. Wir bitten um das Gebet für ihn", sagt Abt Georg Wilfinger.

Abt Burkhard feierte noch im November seinen 90. Geburtstag. Er war immer ein großer Visionär, ein Vorbild, ein Ermutiger. Mit starkem Willen und viel Kraft konnte er seine Träume, denen er zielstrebig gefolgt ist, realisieren.

Er war Initiator der zwanzig Jahre dauernden umfassenden Renovierung und Bestandssicherung der Melker Stiftskirche sowie der gesamten Klosteranlage. Viele Innovationen sind ihm zu verdanken. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer und Abt beschäftigte er sich über Jahrzehnte mit der Erforschung der Geschichte des Stiftes Melk, besonders mit der Baugeschichte der Stiftskirche.

Er öffnete das Haus im Geiste des Zweiten Vatikanums. Zu seinem Geburtstag führte der Alt-Abt noch ein großes NÖN-Interview, in dem er sein Leben Revue passieren ließ.

NÖN-Interview Alt-Abt Burkhard Ellegast: Ein Visionär feiert 90er

Einen ausführlichen Nachruf lest ihr in der kommenden Melker NÖN sowie im E-Paper.

