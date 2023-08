St. Oswalds Vizebürgermeister Leopold Rapolter verstorben

Trauerflor in der Waldviertler-Gemeinde St. Oswald: Vizebürgermeister Leopold Rapolter ist im 64. Lebensjahr verstorben. Die Betstunde für den Verstorbenen wird bereits am Freitag, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Oswald abgehalten, das Begräbnis findet am Samstag, 11 Uhr, statt. Das Rosenkranzgebet beginnt um 10.30 Uhr. Ab sofort besteht die Möglichkeit, in der Aufbahrungshalle am Gemeindefriedhof Abschied vom Verstorbenen zu nehmen.

Leopold Rapolter war 27 Jahre in der Gemeinde St. Oswald tätig, davon neun Jahre als Vizebürgermeister. Hilfsbereitschaft und Fröhlichkeit zeichneten ihn aus. Aus der Hobbyfußballmannschaft „Groshupfa“ machte er eine Sportunion mit vielen Sektionen, die auch bei der Jugend sehr gut ankommt. Er errichtete die Freizeitanlage mit Tennisplätzen, Stockbahnen und Beachvolleyballplatz sowie die Stockhalle, die erst am vergangenen Sonntag feierlich eröffnet wurde. Leopold Rapolter war auch Obmann des Kameradschaftsbunds und aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Als Obmann der ÖVP-Ortspartei war er auch für den jährlichen Oswalder Kalender, die Blumen zum Muttertag und die Osteraktion verantwortlich.