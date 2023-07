Da staunte ein NÖN-Leser nicht schlecht, als er in seiner Garage in Gerolding in den Heizkörper blickte. Dort hatte es sich nämlich eine Schlange gemütlich gemacht.

Als Mann der Tat reagierte der Geroldinger und entfernte die Schlange aus seiner Garage, wo er sie im Garten dann in die Freiheit entließ. Am Ende blieb nur der Schock.