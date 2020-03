Wegen Tierquälerei sitzt ein 45-jähriger Landwirt aus der Region Mank am Landesgericht St. Pölten. Er soll zwei Schweine nicht ausreichend versorgt haben.

Der bislang Unbescholtene bekennt sich vor Richter Andreas Beneder aber nicht schuldig. „Ich habe die beiden Tiere genauso versorgt wie alle anderen auch“, erklärt er. Insgesamt 17 Tiere hatte er im Sommer des vergangenen Jahres in seinem Mastbetrieb. Zwei davon sind allerdings nicht so gewachsen wie die anderen. Die Amtstierärztin sagte im Zeugenstand, sie habe dem Angeklagten nahegelegt, die beiden Schweine so schnell wie möglich zu euthanasieren. Sie vermutete, dass die Tiere am Circovirus erkrankt seien. Einen Bluttest, der das bestätigt, gibt es allerdings nicht. Bei der Nachkontrolle stellte die Tierärztin fest, dass beide Tiere noch immer nicht geschlachtet worden waren. „Außerdem sind die Tiere auch nicht von den anderen isoliert worden“, erklärt sie.

Der Bauer betont, dass die beiden Schweine genauso gefressen und getrunken hätten wie alle anderen Schweine auch. Deswegen habe er sie auch nicht isoliert. „Einen Tag nach der Kontrolle habe ich die Schweine geschlachtet und für den Hund ausgekocht. Dabei habe ich gesehen, dass Magen und Darm komplett mit Geschwüren verwachsen waren“, erklärt der Landwirt. So etwas sei aber auch ohne Virus möglich.

Der Richter glaubt nicht, dass die beiden Tiere unnötige Qualen erleiden mussten und erteilt einen Freispruch.