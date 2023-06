Staffordshire Terrier über Monate mit elektrischem Halsband gequält

Beinahe ein Jahr lang fügte eine 25-jährige Hundehalterin aus dem Südlichen Waldviertel ihrem amerikanischen Staffordshire Terrier unnötige Qualen zu. Zumindest ab dem Sommer des Vorjahrs legte die Hundehalterin dem damals sieben Monate alten Rüden für täglich durchschnittlich fünf Stunden ein Erziehungshalsband um. Dieses Band sendet elektrische Impulse aus, sobald der Hund bellt oder andere Geräusche von sich gibt.

Das Gerät startet mit einem akustischen Warnsignal und sendet in der Folge elektrische Impulse mit ansteigender Stärke in fünf Stufen aus. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder, so lange der Hund Laute von sich gibt.

Neben der Tierquälerei mittels des Halsbands wurde der Vierbeiner zusätzlich ab Februar während der Abwesenheit der Hundehalterin – aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit – mit einer nur 60 Zentimeter langen Metallkette in der Wohnung an eine Wand angebunden. Durch die wiederholte Anwendung des verbotenen Halsbands erlitt das Tier bereits Schäden in Form von leichten Verletzungen im unteren Halsbereich. Laut Polizei sind die Verletzungen auf die Verwendung des Halsbands zurückzuführen.

Im Zuge eines Polizeieinsatzes wurde das Halsband von den Beamten in der Wohnung sichergestellt, die Kette abmontiert und zu den Ermittlungen die Amtstierärztin hinzugezogen. Bei einem Lokalaugenschein in der Wohnung der Hundehalterin wurden Erstmaßnahmen zur Verbesserung der Hundehaltung mündlich angeordnet. Für die Amtstierärztin ist die Ausführung von unkontrollierten Stromschlägen in Kombination mit massiven Bewegungseinschränkungen eine schwere Form der Tierquälerei. Den notwendigen Nachweis der erforderlichen Sachkunde für das Halten von Listenhunden an das zuständige Gemeindeamt erbrachte die Halterin trotz mehrmaliger Aufforderungen bisher nicht.

Nach dem Abschluss der Erhebungen erging ein Bericht an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Melk.