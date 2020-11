Heute sitzt der Schwan wieder gesund und munter am Ybbser Donauufer. Daran war am vergangenen Sonntag nicht zu denken: Das Tier verletzte sich mit einem Widerhaken, konnte sich nicht alleine davon befreien. Ohne den Einsatz der Ybbser Feuerwehr und dem St. Pöltner Tierschutzverein wäre der Schwan verendet.

"Uns erreichte ein Hilferuf bezüglich eines in Not geratenen Schwans in Ybbs", informiert der Tierschutzverein via Facebook. Mithilfe der Florianis der Donaustadt gelang es, den Haken zu entfernen. Nach einigen Tagen in der Obhut der Tierschützer, samt ärztlicher Versorgung, wurde er jetzt wieder in die Freiheit entlassen. Der St. Pöltner Verein appelliert: "Bitte angelt niemals nahe den Orten, wo sich Schwäne aufhalten!"