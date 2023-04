St. Leonharderin startet Petition für Schlittenhunde in Grönland

Faszination Grönland: Eisige Weiten, Schnee, ein Ort, an dem Mensch und Tier den Kampf gegen die Kälte versuchen zu gewinnen. Für Marion Löcker, Obfrau des Tierschutzvereines „Robin Hood“ aus St. Leonhard, der neue Arbeitsplatz für die nächsten zehn Tage.

Eines der wichtigsten Transportmittel in Grönland sind Schlittenhunde. An die 20.000, so Löcker, werden unter widrigen Bedingungen gehalten und kaum gepflegt. „Die Tiere haben kaum bis gar keine medizinische Versorgung und oft keinen Zugang zu Wasser oder Futter“, erzählt sie. Deshalb startete sie vor mehr als zehn Jahren das Projekt „Schlittenhunde in Ostgrönland“ und reist seither regelmäßig in die Region. In dieser Woche tritt sie eine weitere Reise in die 2.000 Seelen Gemeinde „Tiniteqilaaq“ an. „Wir sind gerade dabei, weitere Wasserleitungen für den Sommer zu bauen. Auch eine Petition an Dänemark, die Tiere medizinisch zu versorgen, haben wir vor, einzureichen“, berichtet sie. Zudem laufen Kooperationen mit ansässigen Lehrpersonen, um gemeinsam mit Schulen zu arbeiten.

Für Löcker sind solche Projekte eine Herzensangelegenheit. „Wir haben den Verein 2010 gegründet und befassen uns seither mit Tierschutz und Tierrecht“, sagt sie.

Der Verein finanziert sich zu einem großen Teil aus Spenden, die an folgende Bankverbindung, Tierschutzverein Robin Hood, IBAN: AT63 2025 6000 0094 9875, eingebracht werden können.

