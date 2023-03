Gewinnen und grooven: Wir verlosen Karten für Lou Asril in Melk

Lou Asril hat Musik im Blut. Anders sind der Groove und das Stimmvolumen, die der 23-Jährige mit Wurzeln im Mostviertel (ganz genau: Waidhofen an der Ybbs) auf mittlerweile auch internationalen Bühnen zum Besten gibt, nicht zu erklären. Nun kommt der junge Vollblutmusiker nach Melk – mit etwas Glück können NÖN-Leserinnen und -Leser noch Karten fürs Konzert diesen Samstag, 1. April, 20 Uhr, ergattern. In Kooperation mit der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt verlost die NÖN zwei mal zwei Tickets für das Konzert von Lou Asril (Support: Toby Whyle). Wer beim NÖN-Gewinnspiel mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail mit Betreff „Lou Asril“ an redaktion.melk@noen.at. Wir wünschen viel Glück!

Mehr über Lou Asril gibt's übrigens in der neuen Folge von „kultur:laut“, dem Podcast der Wachau Kultur Melk. Bei „Laut gedacht“ spricht Jakob Kammerer, Kurator der Tischlerei, mit dem Singer-Songwriter über seine neue EP und über die Liebe zur Musik.

