Tischlerei Melk: Karten für Aequinox Jazz-Festival gewinnen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Diese Woche geht’s los: Das Aequinox Jazz-Festivals geht in seine dritte Runde – und der Jazzclub Melk freut sich, seinem Publikum ein hochkarätige Line-Up rund um Größen des österreichischen Jazz auf der Bühne der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt zu präsentieren. Den fulminanten Auftakt am Donnerstag, 22. September, machen dabei die Sängerin Anna Anderluh und das Duo 4675. Freitagabend bestreitet das Sextett Charles Mingus 100 um den Saxophonisten Clemens Salesny, mit einem Tribute-Konzert anlässlich des 100 Geburtstages des großen Musikers. Der Samstag steht im Zeichen des klassischen Jazz Klavier Trio-Sounds mit der Formation Triple Ace. Am Sonntag geben sich Science Busters und Wiener Extremwandern ein humoristisches Stelldichein, bevor der Kremser Pianist Clemens Wenger und Designerin Alessia Scuderi das Festival beschließen.

Gewinnspiel: Die NÖN verlost 2x2 Karten für Anna Anderluh & Duo 4675 am Donnerstag. Wer mitmachen will, schickt ein Mail mit dem Kennwort „Aequinox“ an redaktion.melk@noen.at.

Tickets und Infos: wachaukulturmelk.at

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.