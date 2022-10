Bergland stellt den Schneepflugfahrer-Europameister

In der Vorwoche fand in der Feuerwehrschule in Tulln eine Europameisterschaft der besonderen Art statt − die European Snowplough Championship. Im Zuge der „World Road Association“ werden bereits seit einigen Jahren Meisterschaften im Schneepflugfahren durchgeführt. Dabei mussten die Teilnehmenden ihre Geschicklichkeit und Feinfühligkeit im Umgang mit ihrem Arbeitsgerät unter Beweis stellen. Bei Bewerben wie Slalomfahrten im Vorwärts- und Rückwärtsgang, Zielbremsungen und zielgenauen Frontpflugeinsätzen spielte auch die benötigte Rundenzeit bei dieser Europameisterschaft eine entscheidende Rolle. Die Österreicher taten sich dabei besonders hervor − belegten doch die vier Teammitglieder die ersten vier Plätze. Mit dabei waren neun europäische Länder, darunter neben Österreich auch Frankreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Polen, Slowakei, Tschechien und Lettland. Von den besten zwölf Fahrern holte letztlich der ASFINAG-Mitarbeiter Manuel Luger von der Autobahnmeisterei Ybbs den Europameistertitel. „Dieser Bewerb zeigt, welche Fähigkeiten alle im Straßendienst tätigen Mitarbeitenden mitbringen müssen, egal ob auf der Autobahn oder im Landesstraßennetz“, sagt der zuständige Abteilungsleiter Heimo Maier- Farkas: „ihre Arbeit vor allem im Winterdienst wird oft als selbstverständlich erachtet. Bei dieser Europameisterschaft konnten sie alle ihre unglaubliche Geschicklichkeit im Umgang mit einem Winterdienstfahrzeug unter Beweis stellen.“

Europameister Manuel Luger ist stolz auf seine Leistung: „Es ist schön, dass mir der Titel gelungen ist, aber das gesamte Team war hervorragend.“

Tamara Maria Christ, ASFINAG-Geschäftsführerin, zeigte sich beeindruckt: „Ich freue mich persönlich sehr über den Sieg unseres Kollegen Manuel Luger. Meine Hochachtung gilt allerdings allen Teilnehmenden, weil alle Stationen wirklich herausfordernd waren.“

