Ein Brand auf einem Bauernhof in Artstetten-Pöbring (Bezirk Melk) hat Montagfrüh ein Todesopfer gefordert.

Kohlenmonoxid-Alarm in Artstetten: 54-Jähriger starb .

Nach Polizeiangaben starb ein 54-Jähriger trotz Reanimationsversuchen. Seine Ehefrau (52) wurde von "Christophorus 15" ins Universitätsklinikum Graz geflogen. Sie war nach Angaben des Roten Kreuzes bewusstlos. Es bestand Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Laut Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatten Angehörige das Ehepaar regungslos aufgefunden und umgehend ins Freie gebracht. Durch einen Schwelbrand im Bunker einer Hackschnitzelanlage auf dem Anwesen war mutmaßlich Kohlenmonoxid in das Wohnhaus gelangt. Der Mann und die Frau dürften im Schlaf überrascht worden sein, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit.

Nach Angaben von Sonja Kellner vom Roten Kreuz mussten auf dem Anwesen auch fünf weitere Personen versorgt werden. Ein Kleinkind, seine Mutter und eine weitere Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in das Landesklinikum Melk bzw. das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Die Löscharbeiten in dem Hackschnitzelbunker wurden Resperger zufolge noch am frühen Vormittag beendet. Die Kohlenmonoxid-Belastung im Wohnhaus blieb vorerst hoch. Auf dem Bauernhof standen sieben Feuerwehren und ein Großaufgebot an Rettungskräften - u.a. mit drei Notarzthubschraubern - im Einsatz. Die Ursache des Brandes war Gegenstand von Ermittlungen.

Wir hatten berichtet:

Großeinsatz im Bezirk Melk am Montagmorgen nach Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung: Auf einem Bauernhof fand eine Tochter in den heutigen Morgenstunden leblos ihre beiden Eltern. Sie alarmierte umgehend ein Rettungsteam. Am Einsatzort eingetroffen merkten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung, wodurch umgehend die Feuerwehrkräfte verständigt wurden.

Die Florianis konnten einen Brandherd im Hackschnitzelbunker ausmachen. In der Zwischenzeit erfolgte die Reanimation des Ehepaars, eine Person wurde mit dem Notarzthubschrauber umgehend ins Krankenhaus nach Graz geflogen.

In weiterer Folge wurden fünf weitere bewusstlose Personen von den Einsatzkräften entdeckt. Aktuell befinden sich fünf Feuerwehren mit 60 Einsatzkräften, drei Notarzt-Hubschreiber sowie weitere Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.

Der Brand auf dem Bauernhof in Artstetten-Pöbring forderte nach Angaben der Feuerwehr vom Vormittag einen Toten. Eine bewusstlose Frau wurde per Notarzthubschrauber nach Graz geflogen.

Sonja Kellner vom Roten Kreuz berichtete zudem von drei Leichtverletzten nach dem Brand. Unter ihnen war der Sprecherin zufolge auch ein Kleinkind. Es wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenso wie seine Mutter und eine weitere Frau ins Krankenhaus gebracht.