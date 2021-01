Beim Bahnübergang in der Hürmer Straße, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, wurde eine Frau von einem aus dem Bahnhof ausfahrenden Zug erfasst. Durch den Aufprall starb die Frau noch am Unfallort. Laut der Loosdorfer Feuerwehr musste für rund 1,5 Stunden der Zugverkehr auf der Westbahnstrecke unterbrochen werden. Im Zug befanden sich rund 150 Fahrgäste. Die genauen Unfallumstände sind derzeit noch Stand von Ermittlungen.