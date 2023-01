TOP Ausbildung am Schulzentrum Ybbs

Werbung

Sowohl in der HAK/HAS als auch in der IT-HTL Ybbs – die SchülerInnen können immer wieder tolle Plätze bei verschiedenen Wettbewerben erreichen. So überzeugte zuletzt das Team „GÄMA“ aus der HAK mit einer kreativen Geschäftsidee zu einer intelligenten Schuheinlage. Der Wettbewerb fand zum 16. Mal statt und österreichweit reichten 550 Teams ihre Geschäftskonzepte bzw. – ideen ein.

„Es ist sehr schön zu sehen, wie unsere Schülerinnen und Schüler innovative Geschäftskonzepte entwickeln und so fachliche und soziale Kompetenzen trainieren“, gratulierte Schulleiterin Gerlinde Weinstabl und freute sich über die Leistungen des innovativen und kreativen Schülerteams gemeinsam mit den Coaches Brigitte Lindenhofer und Barbara Mittmasser.

Stehen in der HAK/HAS die kaufmännische Ausbildung und die Entrepreneurship Education im Vordergrund, sind in der IT-HTL vor allem technische Problemlösungen gefragt. In allen drei Schultypen wird im Unterricht das unternehmerische Denken und Handeln sowie die Eigenverantwortung und das Engagement der Schülerinnen und Schüler gefordert und gefördert.

Weitere Infos unter www.sz-ybbs.ac.at

Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at

